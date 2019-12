Stade. Spezialkräfte der Polizei haben in Stade einen 35-jährigen Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin und deren Tochter mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Ein Nachbar hatte morgens Alarm geschlagen, weil aus einer Wohnung am Hohenwedeler Weg Hilferufe und Gepolter zu hören waren, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Den Angaben nach soll der 35-Jährige bei einem Streit auf seine 35 Jahre alte Partnerin eingestochen haben. Auch die 16-jährige Tochter wurde durch Stiche verletzt. Beiden Frauen und einem weiteren 16 Jahre alten Jugendlichen gelang es aber, aus der Wohnung zu flüchten. Die Verletzten wurden in einem Krankenhaus versorgt.

Messerstecher ist der Polizei schon bekannt

Angesichts der unklaren Lage rief die Stader Polizei das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Hamburg zu Hilfe. Dessen Beamte nahmen den Messerstecher fest, der keinen Widerstand leistete. Der Mann sei der Polizei wegen verschiedener Delikte bekannt, hieß es. Wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch wurde eine Blutprobe genommen. Ermittelt werde unter anderem wegen versuchten Totschlags.