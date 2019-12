Reinbek. Bei einem Unfall in einem Waldstück in Reinbek ist am späten Sonnabend ein Fußgänger ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Person von einem Fahrzeug überfahren worden sein. Der Unfallverursacher ist nach Abendblatt-Informationen nach der Kollision weitergefahren.

Das Unglück ereignete sich gegen 21.15 Uhr auf der Hamburger Straße vor der Landesgrenze in der Nähe eines Supermarktes. Die Polizei sucht noch nach dem Unfallverursacher. Dazu ist auch ein Hund angefordert worden.

Die Polizei sucht nach Spuren des Unfalls in Reinbek.

Foto: Michael Arning

Vor Ort sind mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, ein Löschfahrzeug und Streifenwagen der Polizei. Die Suche erstreckt sich auch nach Lohbrügge.