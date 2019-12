Buxtehude/Hamburg. Die Zahl der Polizeibeamten bei der Demonstration nahe des Wohnhauses des Hamburger G20-Amtsrichters mit Wohnsitz in Buxtehude, zu der Linksradikale aufgerufen hatten, war weitaus höher als die Zahl der Demonstranten. Besonders schwierig war das jedoch nicht. Denn zu der (Mini-)Demo am Sonnabend, die am Buxtehuder S-Bahnhof losging, kamen nur rund ein Dutzend Menschen.

Am Freitag wurde bekannt, dass die geplante Demo gegen den G20-Richter ohnehin nur unter Beschränkungen stattfinden darf. Das hatte das Verwaltungsgericht in Stade am Freitag entschieden und eine Auflage der Stadt Buxtehude damit bestätigt: Danach durfte die Abschluss-Kundgebung nicht mehr direkt am Wohnhaus des Richters abgehalten werden, sondern nur in etwa 200 Meter Luftlinie entfernt auf einer Kreuzung.

Hamburgs Justizsenator verurteilte Demo gegen G20-Richter aufs Schärfste

Demo gegen G20-Richter in Buxtehude: Besonders viele kamen nicht zu der Demo.

Foto: Axel Tiedemann

Eine solche Versammlung direkt vor dem Privathaus komme einer „Belagerung“ gleich, begründete das Gericht die Entscheidung. Diese erzeuge einen "psyischen Druck", der nicht mit dem Versammlungsrecht zu vereinbaren und damit verfassungsrechtlich unzulässig sei.

Zu der Demo aufgerufen hatten linksautonome Gruppen, um gegen G20-Urteile des Richters zu demonstrieren. Anmelder war eine Privatperson aus Harburg. Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) hatte die geplante Versammlung im Vorwege aufs Schärfste verurteilt. "Mit dem Aufruf, am Wohnort eines einzelnen Richters aufzumarschieren, wurde eine rote Linie überschritten", so Steffen.