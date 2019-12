Glinde. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 80 nahe der Ausfahrt Wiesenfeld in Glinde ist am Donnerstagmorgen der Fahrer eines Smarts verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er touchierte mit seinem Auto einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger und polnischem Kennzeichen. Der Hänger des Lasters war im unteren Bereich leicht eingedrückt, der Smart, bei dem die Airbags aufgingen, hingegen nicht mehr fahrbereit.

Die Front des Autos war eingedrückt, die Achse verzogen und ein Reifen von der Felge gelöst. Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der Verkehr wurde an der Stelle vorbeigeleitet.