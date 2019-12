Timmendorfer Strand. Ende 2016 hatte der Brand des legendären Nautic Clubs das Herz von Timmendorfer Strand verwüstet. Von der einstigen Edel-Disco stand damals nur noch eine Ruine am zentralen Platz des Ostseebads. Doch jetzt geht es weiter mit dem Nachtleben im "Nizza des Nordens", das zwischenzeitlich praktisch nur von Tanzabenden im Maritim Seehotel hochgehalten wurde.

Nautic Club eröffnet am 20. Dezember

Am Freitag (20. Dezember) eröffnet der Nautic Club nach längerer Verzögerung. "Wir hatten jetzt die offizielle Abnahme", sagt der Eigentümer der Immobilie, Mike Lindner. Feuerwehr, Brandschutz und das Bauamt haben die neuen Räume freigegeben, die das gesamte Erdgeschoss auf 260 Quadratmetern einnehmen.

Erdacht wurde der Bau vom Hamburger Büro Querkopf Architekten, die schon einige Ausgeh-Locations gestaltet haben, etwa den Gaga Club an der Reeperbahn oder den Brooklyn Club an der Großen Freiheit. Die Atmosphäre wird geprägt sein von dunklen, warmen Farben und viel Holz – dazu lauschige Lichtinseln. Die Einrichtung wird durch eine große Bar dominiert. Hier soll künftig der Abend starten, ab 21 Uhr, zu soften Klängen, sagt Lindner. Gegen 23 Uhr werden dann Lichtanlage und Musik aufgedreht. HipHop, aber auch die "bunte Mischung" sagt Lindner, sowie Hits aus den 80er und 90er Jahren sollen künftig für Stimmung sorgen.

Eröffnung des Clubs verspätet

Zunächst war die Eröffnung schon für den Herbst vorgesehen gewesen. Doch der Umbau war technisch anspruchsvoller als erwartet. In der Immobilie herrscht ohnehin viel Bewegung: Im ersten Stock, dem ehemaligen Nautic Garden, ist vor einigen Wochen der Burger-Brater Peter Pane eingezogen.

An die Erfolge des Nautic Club aus den 70er und 80er Jahren will der Eigentümer mit dem neuen Konzept anknüpfen. Damals kamen regelmäßig auch nightlife-erprobte Hamburger in das Ostseebad, denn die Disco galt jahrelang als die Top-Adresse im Norden. Otto Waalkes und die Klitschko-Brüder haben hier gefeiert, ebenso Roberto Blanco.

"Wir eröffnen einen feinen, edlen Club, der sich an etwas ältere Gäste richtet", sagt Lindner, der in der Nachbarschaft lange Jahre ein Juweliergeschäft betrieben hatte. Will heißen: Mindestens Ü-25-Publikum soll die Location anziehen und "eher keine Abi-Partys" veranstalten.

Party zu Silvester fast ausgebucht

Zunächst sollen die Gäste gratis Zutritt haben, erst am späteren Abend werde Eintritt genommen. Das erste große Event startet Silvester. Für die Feier seien schon fast alle Tische reserviert, sagt Lindner, der allerdings nur den groben Rahmen vorgibt: Neuer Geschäftsführer des traditionsreichen Clubs ist wiederum Virgil Stefan. Er hatte das Lokal bereits vor einigen Jahren geführt, mit Partys, für die das Feierpublikum von weither anreiste.

