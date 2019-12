Hamburg. Wegen eines Personenunfalls in Bardowick enden die Züge des Metronoms von Hamburg kommend in Winsen (Luhe), wenden dort und kehren anschließend zum Hamburger Hauptbahnhof zurück. Die Züge der RE 3 von Uelzen in Richtung Hamburg sowie in der Gegenrichtung können hingegen nach einer kurzzeitigen Unterbrechung seit etwa 14.30 Uhr wieder durchfahren, teilte die Metronom Eisenbahngesellschaft mit.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Winsen (Luhe) und Lüneburg mit den Zwischenhalten Bardowick und Radbruch ist eingerichtet. Es kommt zu Verspätungen auf der Strecke.