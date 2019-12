Diebe stehlen Dutzende Räder von Fahrzeugen

Winsen/Luhe. Unbekannte haben auf dem Gelände eines Autohauses an der Glüsinger Straße in Winsen/Luhe die Kompletträder von zehn ausgestellten Pkw gestohlen. Die Fälle ereigneten sich in der Zeit zwischen Sonnabend, 15 Uhr und Montag, 8 Uhr, heißt es von der Polizei. An weiteren Fahrzeugen waren bereits die Radmuttern gelöst worden. Ob die Täter gestört wurden, ist unklar.

Die Pkw wurden zum Teil auf Steine aufgebockt. An den angegriffenen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden an der Karosserie. Inklusiv der Beute geht die Polizei von mehreren zehntausend Euro Schaden aus.

Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend waren in Jesteburg ebenfalls die Kompletträder von mehreren ausgestellten Fahrzeugen gestohlen worden. Ein Zusammenhang wird geprüft. Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Glüsinger Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105-6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

( HA/mw )