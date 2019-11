Hamburg. Sie haben in jungen Jahren Schlimmes erlebt, sind aus ihrer Heimat geflüchtet oder wurden vertrieben, haben sich bei Eiseskälte in langen Trecks auf den Weg gemacht oder die gefährliche Route über das Frische Haff genommen: Viele der Menschen, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor der Roten Armee aus Ostpreußen flüchten mussten und sich später in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern niederließen, haben traumatische Erfahrungen gemacht.

Wie sich diese Erlebnisse in späteren Jahren auf ihre körperliche und seelische Gesundheit ausgewirkt haben, untersucht der Psychiater Prof. Michael Deuschle, Oberarzt am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, derzeit in einer groß angelegten Studie. Für diese Untersuchung werden in Norddeutschland Probanden gesucht – sowohl die Flüchtlinge oder Vertriebenen selbst, als auch ihre Nachkommen.

Der Winter war außergewöhnlich hart

Denn oft hatte auch der Nachwuchs zu leiden: „Die Nachkommen von Müttern, die während der Schwangerschaft hungern mussten, haben ein deutlich höheres Risiko, später an Diabetes zu erkranken“, sagt Studienleiter Deuschle. Früh erlebte Belastungen können sowohl bei den Betroffenen als auch ihren Kindern später zu Depressionen führen. Die Studie mit dem Namen CELLO (Childhood Escape – Late Life Outcome) untersucht den Zusammenhang zwischen Vertreibung mit Diabetes mellitus, Depression und Störung der Stresshormone anhand von 800 Probanden; 400 Teilnehmer sind bereits gefunden.

Die Studie fokussiert Flüchtlinge aus Ostpreußen, weil diese besonders traumatische Erfahrungen gemacht haben. Schon kurz nach dem ersten russischen Einmarsch im Oktober 1944 kam es zu Übergriffen. Bald begannen ostpreußische Flüchtlinge, in Richtung Westen aufzubrechen. Ihre Berichte von Gräueltaten der Roten Armee setzten gewaltige Flüchtlingstrecks in Bewegung. Der Winter war außergewöhnlich hart.

Bei Schnee und eisiger Kälte machten sich die Menschen zu Fuß, mit Handwagen oder Pferdefuhrwerken auf den Weg. Es gab keine medizinische Versorgung, wenig zu essen und kaum Trinkwasser. Viele Säuglinge und Kleinkinder verhungerten oder erfroren. Die Rote Armee überrollte viele Flüchtlingstrecks, die teilweise beschossen wurden.

Menschen erfroren oder ertranken

Wer von den russischen Soldaten eingeholt wurde, dem drohten Misshandlung, Vergewaltigung und Ermordung. Als Ostpreußen Ende Januar 1945 abgeschnitten war, versuchten viele Flüchtlingstrecks über das zugefrorene Frische Haff zu entkommen. Doch das Eis war brüchig, die Trecks wurden beschossen, viele Menschen ertranken oder erfroren.

Wer so etwas erlebt hat, kann daran zerbrechen – muss es aber nicht. „Unsere ursprüngliche Hypothese war, dass die Menschen, die so Schlimmes erfahren haben, sowohl körperlich als auch seelisch über die Lebensspanne kränkeln“, sagt Deuschle. „Wir machen jetzt die gegenteilige Erfahrung. Viele von denen, die wir treffen oder die uns anschreiben, sind sehr, sehr starke Menschen.“ Untersucht wird in der Studie auch die Frage, wie eine überstandene Krise im Leben stärken und stählen kann.

Für die Teilnahme an der Studie müssen Fragebögen beantwortet und Speichelproben angegeben werden. Wer mitmachen will, soll sich per E-Mail an cello@zi-mannheim.de melden oder postalisch an Prof. Michael Deuschle, Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, J5, 68159 Mannheim.