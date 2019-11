Lübeck. Eine fünffache Mutter aus Ostholstein muss wegen schwerer Misshandlung, Betrug und Urkundenfälschung acht Jahre ins Gefängnis. So lautet das Urteil des Landgerichts Lübeck, das am Mittwochmorgen verkündet wurde. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Maike B. seit 2010 den Behörden, Krankenkassen und Schulen vorgespiegelt habe, ihre 2002, 2005 und 2008 geborenen Söhne und ihre im Jahr 2000 geborene Tochter litten an schweren Krankheiten und müssten im Rollstuhl sitzen. Einen ihrer Söhne soll sie sechseinhalb Jahre in den Rollstuhl gezwungen haben. Dazu habe die 49-Jährige Arztberichte gefälscht und Spezialisten, die sie aufsuchte, nicht vorhandene Symptome der Kinder geschildert.

Maike B. kassierte jahrelang Sozialleistungen, die ihr nicht zustanden. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 140.000 Euro geschätzt. Der Schwindel flog erst auf, als der Kreis Ostholstein 2016 Unstimmigkeiten entdeckte und Anzeige erstattete. Die Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen und in Pflegefamilien untergebracht.

"Wir gehen davon aus, dass die Kinder durch das Handeln der Mutter körperliche und auch seelische Schäden davongetragen haben", sagte Staatsanwältin Dorothea Röhl in einer Gerichtsverhandlung. Irgendwann hätten die Kinder selbst angenommen, schwer krank zu sein.

2014 wurde Maike B. als Alltagsheldin gefeiert

Das bestätigte auch die älteste Tochter der Angeklagten in ihrer Zeugenaussage vor dem Lübecker Landgericht. "Meine Mutter hat den Kindern erzählt, ihre Krankheiten würden sich verschlimmern, wenn sie nicht im Rollstuhl säßen", sagte sie. Sie selbst habe sich dem Ansinnen der Mutter widersetzt, als die ihr einreden wolle, sie litte wie ihre Brüder an Rheuma und der Glasknochenkrankheit.

Die 27-Jährige, die seit 2014 nicht mehr im Elternhaus lebt, hatte als einziges Kind von Maike B. in dem Prozess ausgesagt.

"Ich vermute, es ging meiner Mutter neben dem Geld auch um Aufmerksamkeit", sagte die Tochter auf eine Frage der psychiatrischen Gutachterin. In einer TV-Sendung im Jahr 2014 war die Angeklagte als Alltagsheldin mit vier behinderten Kindern gefeiert worden.

Wegen Fluchtgefahr wurde Maike B., die sich bis dahin auf freiem Fuß befunden hatte, noch im Gerichtssaal festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft beantragt. Die Verteidigung, die eine milde Strafe gefordert hatte, kündigte nach der Urteilsverkündung Revision an.