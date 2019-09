Harburger Bahnhof wird jetzt Thema in Berlin

Berlin/Harburg. Der Harburger Bahnhof wird Gegenstand der Bundespolitik. Als Bundestagsabgeordneter für Harburg, Wilhelmsburg und Bergedorf hat sich Metin Hakverdi (SPD) jetzt direkt an den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt und lädt ihn ein, sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen.

„Dabei geht es mir darum, den Knotenpunkt Harburg leistungsfähig zu erhalten und attraktiver zu machen“, sagt Hakverdi. „Dass Harburg für die Bahn-Infrastruktur sehr wichtig ist, weiß das Verkehrsministerium. Deshalb ist der Ausbau des Knotenpunkts auch im Bundesverkehrswegeplan mit hoher Priorität enthalten. Während des Ausbaus darf es aber nicht zu einer Einschränkung für Passagiere und Güterverkehr kommen, denn Harburg ist schon jetzt an der Kapazitätsgrenze.“

Politiker fordert bessere Zusammenarbeit bei Baumaßnahmen

Das macht Hakverdi auch in seinem Brief an Scheuer deutlich: „Dies ist insbesondere deshalb wichtig, weil der Personenverkehr aus dem Hamburger Süden keine wirklichen Alternativen Richtung Norden hat. Es ist deshalb eine enge Koordination mit dem Hamburger Verkehrssenator sowie zuständiger Stellen in der Hamburger Verwaltung geboten.“ Hakverdi bittet Scheuer, auf die Bahn AG einzuwirken, damit sie diese Zusammenarbeit sucht. Außerdem lenkt er Scheuers Aufmerksamkeit auf die überlastete S-Bahn-Verbindung: „Die S-Bahntrasse ist die Ausweichstrecke während der Zeit von Baumaßnahmen an der Fernbahnstrecke.

Immer wieder Probleme bei der technischen Infrastruktur

Für die Zuverlässigkeit sind drei Maßnahmen notwendig: die Strecke umfassend zu ertüchtigen, der Bau zusätzlicher Weichen und Signale sowie der Bau eines elektronischen Stellwerks.“ Angekündigt sind diese Maßnahmen, ein Zeitplan steht jedoch noch nicht fest, denn im Großraum Hamburg hat die Bahn viele Baustellen. „Investitionen in den S-Bahnverkehr zwischen Harburg und Hauptbahnhof müssen prioritär sein“, schreibt Hakverdi. „Ich bitte um die Sicherung der Finanzierung dieser Maßnahmen durch Bundesmittel,.“

Zum Schluss weist Hakverdi Scheuer darauf hin, dass Verkehrsangebote für die Nutzer auch attraktiv sein müssen, damit sie vom Auto auf die Schiene umsteigen und nicht wieder zurückwechseln. „Der S-Bahnhof-Harburg ist dringend attraktiver zu gestalten“, schreibt er. Ob Scheuer die Einladung nach Harburg annimmt, weiß Hakverdi nicht. „Man muss bei Bundesministern sehr hartnäckig sein“, sagt er.