Neumünster. Das wird richtig teuer: Die Polizei hat am Dienstag auf der A1 bei Großhansdorf einen Raser gestoppt. Der 40-Jährige wurde mit seinem schwarzen BMW Alpina mit einer Geschwindigkeit von 155 Kilometern pro Stunde in einer 120er-Zone geblitzt.

Doch statt anzuhalten trat der Fahrer erst so richtig aufs Gaspedal – offenbar, um den Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes zu entkommen. Die Polizisten hefteten sich an seine Fersen, mussten schließlich auf 210 Kilometer pro Stunde beschleunigen, um an dem Raser dranzubleiben – mitten in einer 80er-Zone.

Der 40-Jährige konnte schließlich gestoppt werden. Ihm drohen jetzt ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.