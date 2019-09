Bremen. Tragischer Unfall auf der A 27 in Bremen: Ein Lkw-Fahrer hat auf dem Mittelfahrstreifen einen Teil seiner Ladung verloren. Nach Angaben der Polizei fiel am Donnerstag gegen 6 Uhr ein Lkw-Reifen samt Felge von der Ladefläche auf die Fahrbahn. Die 51 Jahre alte Fahrerin eines Transporters stieß mit diesem Hindernis zusammen. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde die Fahrerin aus dem Transporter geschleudert.

Sie starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei hat nach dem tödlichen Unfall ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gegen den Lkw-Fahrer eingeleitet.