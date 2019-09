Seevetal. Der Fahrer eines Lkw ist am Dienstag am Horster Dreieck mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der 45 Jahre alte Ungar übersah nach Polizeiangaben das Ende eines Staus, der sich an dem Verkehrsknotenpunkt zwischen den Autobahnen A1 und A7 gebildet hatte.Dabei verletzte er sich leicht.

Durch den Zusammenstoß hatten sich die Fahrzeuge so ineinander verkeilt, dass die Autobahn in Richtung A1/Lübeck voll gesperrt werden musste. Die Bergungsarbeiten dauerten über zwei Stunden, so dass sich der Verkehr bis über die Anschlussstelle Ramelsloh hinaus staute. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 75.000 Euro.

Zwei Stunden später erneuter Unfall

Rund zwei Stunden später ereignete sich an der gleichen Stelle ein weiterer Unfall. Dieses Mal waren zwei Pkw beteiligt. Ein 27-jähriger Mann übersah das Stauende und fuhr auf einen anderen Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 27-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.