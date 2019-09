Lüneburg. Der Freispruch für zwei Männer im Prozess um eine Schießerei in Lüneburg ist rechtskräftig geworden. Ein Antrag auf Revision sei nicht eingereicht worden, sagte ein Sprecher des Landgerichts Lüneburg am Montag. Im April 2018 war in Lüneburg-Kaltenmoor aus einem Auto nachts elf Mal auf eine Gruppe von sieben Männern geschossen worden, die an einer Bushaltestelle in der Nähe des St. Stephanusplatzes stand. Ein 20-jähriger Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt: Er erlitt Duchschüsse am linken Bei und in der Schulter. Er konnte in einer Not-OP gerettet werden.

Wer die Schüsse abgab, ließ sich im Prozess nicht klären. Angeklagt wegen versuchten siebenfachen Mordes waren zwei 23 und 26 Jahre alte Männer. In der Anklage hieß es, dass die beiden in der Nacht im April „aus dem fahrenden Audi von der Fahrerseite und der Beifahrerseite aus durch geöffnete Fenster“ unkontrolliert in die Menge geschossen hatten. Dabei hätten sie „heimtückisch und gemeingefährlich“ gehandelt und „billigend in Kauf genommen“, dass einer oder mehrere Menschen hätten getötet werden können, so der Staatsanwalt.

Angeklagte Männer freigesprochen

Das Gericht in Lüneburg sprach sie am 21. August frei. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate Haft auf Bewährung für den jüngeren Angeklagten und einen Freispruch für den 26-Jährigen gefordert. Hintergrund der Auseinandersetzung könnten nach Einschätzung der Kammer Drogengeschäfte gewesen sein.

Ob Anklage gegen mögliche andere Tatverdächtige erhoben wird, ist nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft noch offen.