Audifahrer stößt mit Fahrrad zusammen – Elfjähriger verletzt

Bad Oldesloe.. Die Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Sonnabendmittag, 24. August, in der Königsstraße in Bad Oldesloe ereignet hat. Dabei war es zu einer Kollision zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer gekommen. Als der Fahrer eines Audi vom Parkplatz des Kinos an der Hamburger Straße in die Königsstraße einbog, soll er den Elfjährigen, der vom Kirchberg kommend in Richtung Hamburger Straße unterwegs war, angefahren haben. Dabei stürzte der Junge vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Polizei sucht silberfarbenen Kombi mit auffälligem Schriftzug Der Unfallgegner habe sich zwar kurz nach dem Befinden des Kindes erkundigt, sei dann aber umgehend weggefahren. Der Elfjährige beschrieb den Gesuchten als etwa 45-jährig und glatzköpfig. Der Fahrer soll etwa 180 Zentimeter groß sein und war zur Unfallzeit mit einer kurzen braunen Hose und einem weißem T-Shirt bekleidet. Zudem habe er eine Brille ohne Fassung mit runden Bügeln getragen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Audi A 4 Kombi. Auffällig sei ein gelber Schriftzug auf der Kennzeichenhalterung gewesen. Anzeige HamburgerJOBS.de MOIA Ridesharing-Service sucht Sie als Fahrer in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell hier! mehr Die Polizei in Bad Oldesloe ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen wie zu dem flüchtigen Audi-Fahrer machen können, werden gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 04531/50 10 zu melden.