Kiel. Ein 69 Jahre alter Segler wird in der Ostsee vermisst. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) bestätigte, läuft seit Freitagabend eine großangelegte Suchaktion nach dem Mann, der mit seiner Yacht von der Hafenstadt Marstal auf der dänischen Insel Aerö nach Kiel unterwegs war.

Der Segler rief am Freitag Familienangehörige an und meldete Schwierigkeiten mit seinem Boot, dann brach die Verbindung ab, wie eine DGzRS-Sprecherin am Samstag berichtete. Er konnte seine Position nicht mehr mitteilen.

Ein Hubschrauber ortete die Yacht in dänischen Gewässern, der Mann war aber nicht mehr an Bord. Das Boot sei beschädigt gewesen. "Wir suchen jetzt einen Mann mit Rettungsweste", sagte die Sprecherin. Die Ostsee habe bis zu 20 Grad Wassertemperatur. Die Seenotleitung liegt in dänischer Hand.