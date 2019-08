Bad Segeberg. Günther Stapel lebt in Mainz und fühlt sich dort eigentlich ziemlich wohl. Noch schöner allerdings findet er es in Bad Segeberg. Er ist gerade wieder zu Besuch, steht in der sonnenbeschienenen Fußgängerzone und spricht über sein Lieblingsthema: Der 50 Jahre alte Jurist liebt Karl May, und natürlich liebt er auch die Karl-May-Spiele am Kalkberg. Seit 38 Jahren sammelt Stapel alles, was er über den Schriftsteller finden kann. Bücher, Filme, Plakate, Programmhefte der diversen Karl-May-Festivals und alles Mögliche, was der Sammlermarkt sonst noch zu bieten hat.

Seit mindestens 20 Jahren reist er in jedem Sommer nach Bad Segeberg und taucht tief ein in die Karl-May-Atmosphäre. Oft ist seine Freundin dabei, in diesem Jahr ist er ohne sie angereist. „Das ist für mich ein schöner Ausgleich zum trockenen Juristendasein“, sagt er. „Ich genieße die Stimmung, die Bad Segeberg während der Karl-May-Spiele bietet.“

Der Karl-May-Express fährt Besucher durch die Segeberger Altstadt.

Foto: Frank Knittermeier

An diesem Sonnabend trifft er so viele Gleichgesinnte wie selten: „Eine Stadt spielt Karl May“ heißt das Motto des Tages, eine Veranstaltung der Kalkberg GmbH und des Kulturbeauftragten der Stadt Bad Segeberg. Günther Stapel hält sich lange am Stand von Thomas Winkler (66) auf. Denn hier treffen sich zwei, die auf Augenhöhe diskutieren können. Der Hamburger Winkler hat im Laufe von Jahrzehnten eine Sammlung von Karl-May-Utensilien zusammengetragen, die selbst hartgesottene Fans in Erstaunen versetzt – in Bad Segeberg bietet er am Karl-May-Tag einen Teil seiner Schätze an. Mit Kennern wie Günther Stapel kann er stundenlang mit Begeisterung fachsimpeln.

Nur wenige Meter weiter steht die Familie Boeck aus Neumünster: Tanja (48), Thomas (57), Sohn Andre (10) und Cousin Michael Westphal (59) sind in voller Indianer-Montur angetreten. Schon seit 20 Jahren ziehen sie das durch, um die Besucher der Innenstadt aufzuklären, wie die amerikanischen Ureinwohner wirklich gelebt haben. „Das ist unser Hobby“, sagt Thomas Boeck, der sein Geld im wahren Leben als Hausmeister verdient. „Was da oben in der Arena gespielt wird, hat mit der Wirklichkeit doch nichts zu tun.“ Das Interesse der Passanten hält sich in Grenzen, aber die vier lassen sich nicht entmutigen und harren aus.

Die Stars geben in der Fußgängerzone Autogramme

Für die Geschäftsleute im Segeberger Zentrum ist die Aktion „Eine Stadt spielt Karl May“ ein Segen. Denn an diesem Tag strömen Tausende durch die Fußgängerzone. Die Stars des diesjährigen Karl-May-Stücks „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ geben lächelnd Autogramme und sind für die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr bereits geschminkt und kostümiert. Sie werden begrüßt wie gute alte Bekannte. Und für viele sind sie das tatsächlich: Joshy Peters, Nicolas König und Harald Wieczorek gehören schon seit Jahrzehnten zum Ensemble, Larissa Marolt und Raúl Richter sind als diesjährige Gaststars ebenso gern bereit, sich mit Fans fotografieren zu lassen.

Winnetou-Darsteller Alexander Klaws gibt sich locker und weiß, was die Autogrammjäger von ihm erwarten: Er hat für alle ein freundliches Wort und bewahrt indianische Gelassenheit. Ein Winnetou zum Anfassen eben. Genau das lieben die Karl-May-Fans, die in diesem Sommer wieder in Massen in die Stadt einfallen, durch die Straßen bummeln und in die Kalkberg-Arena strömen.

Larissa Marolt, Gaststar bei den Karl-May-Spielen, gibt in der Segeberger Fußgängerzone Autogramme.

Foto: Frank Knittermeier

Die Stühle in und vor den Lokalen der Innenstadt sind besetzt. Am Eiscafé Venezia bildet sich eine Schlange. Inhaber Paulo Constannzo reibt sich die Hände: „Die Karl-May-Spiele sind ein wahrer Segen für uns.“ Er zeigt auf die Tische und Stühle vor seinem Café. „Sehen Sie selbst: An Aufführungstagen ist alles besetzt.“ Schräg gegenüber bietet der Wirt des griechischen Restaurants Rhodos einen Karl-May-Teller an, der zwar nicht im Entferntesten etwas mit Wildwest-Spezialitäten zu tun hat, aber trotzdem reißenden Absatz findet.

Angela Wendland (47) aus Bienenbüttel in der Lüneburger Heide lässt sich gern in den Restaurants der Innenstadt bedienen. Mit ihrer Freundin Meike Badekow (44) aus Bleckede kommt sie jedes Jahr nach Bad Segeberg, um die Karl-May-Spiele und das ganze Drumherum zu genießen. In diesem Jahr ist auch Meike Badekows Sohn Kilian (12) mit von der Partie. Er soll langsam in die Karl-May-Welt hineingeführt werden.

Rasante Entwicklung der Karl-May-Spiele

Die drei haben zwei Zimmer in einer Segeberger Pension gebucht und fallen damit in jene Kategorie von Gästen, die in der Stadt besonders gerne gesehen sind: Sie zahlen nicht nur an der Kasse des Freilichttheaters, sondern geben ihr Geld auch anderswo aus. „Wir lieben die Atmosphäre oben in der Arena und hier unten in der Fußgängerzone“, sagt Angela Wendland. „Das müssen wir einmal im Jahr haben.“ In diesem Jahr hat sie Schauspieler Joshy Peters während der Autogrammstunde in der Innenstadt für ein Foto in den Arm genommen und damit für einen besonderen Gänsehautmoment gesorgt. In Bienenbüttel wird sie ihren Freunden später davon erzählen und das Foto herumzeigen.

Kaum spielt eine Band in der Fußgängerzone von Bad Segeberg Westernmusik, tanzt schon ein Paar dazu.

Foto: Frank Knitttermeier

Guido Eschholz hat die rasante Entwicklung der Karl-May-Spiele sozusagen hautnah miterlebt: Er ist seit 20 Jahren Direktor des Vitalia Seehotels und freut sich, wenn Besucher der Spiele in seinem Vier-Sterne-Haus übernachten – und das geschieht häufig: „Wir beobachten seit etwa zehn Jahren, dass immer mehr Familien kommen und gleich zwei oder drei Nächte bei uns buchen, weil sie den Besuch der Karl-May-Spiele mit einem Erlebniswochenende in Bad Segeberg und Umgebung verbinden.“

Zwischen den Karl-May-Spielen und dem größten Hotel am Ort hat sich im Laufe der Jahre ein gutes Verhältnis herausgebildet, von dem beide Seiten profitieren: Karl-May-Schauspieler werden im Hotel untergebracht, andererseits stellt das Hotel der Kalkberg GmbH kostenlose Wochenend-Arrangements zur Verfügung, die dann zum Beispiel an den 100.000. Besucher der jeweiligen Spielzeit vergeben werden. „Für uns als Hotel, aber auch für die anderen gastronomischen Betriebe in Bad Segeberg sind die Karl-May-Spiele großartig“, sagt Guido Eschholz. „Die ganze Stadt und die ganze Region profitieren von der zunehmenden Popularität der Spiele.“

Große Anziehungskraft

Das sieht auch der Hotel- und Gaststättenverband Schleswig-Holstein so: Das Segeberger Juwel wurde für seinen imageträchtigen Einsatz vor zwei Jahren mit der Ehrenplakette in Gold, der höchsten Auszeichnung, die der Verband zu vergeben hat, geehrt. Die Karl-May-Spiele übten eine große Anziehungskraft aus, die sich auf ganz Schleswig-Holstein auswirke, sagte der Dehoga-Präsident Axel Strehl zur Begründung. Es sei ein Segen, dass sich die Stadtverwaltung in den 1950er-Jahren gegen die Nibelungensage und für die Karl-May-Abenteuer entschieden habe, um die brach liegende, 1938 von Reichspropagandaleiter Joseph Goebbels als Feierstätte der Nationalsozialisten eröffnete Freilichtbühne wieder zu beleben, sagte er mit Blick auf die Geschichte der Spiele am Kalkberg.

Ekkehard Bartsch bietet in seinem „Karl-May-Center“ auf dem Karl-May-Platz neue und alte Indianer-Literatur an.

Foto: Frank Knittermeier

Tatsächlich haben sich Winnetou und Old Shatterhand nicht nur gegen Siegfried, sondern auch gegen Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar durchgesetzt: Karl Mays Wüstenabenteuer werden in Bad Segeberg seit 1972 nicht mehr gespielt. Die Zuschauer wollten lieber mit den Apachen fiebern und den Schatz im Silbersee heben als durch die Schluchten des Balkans reiten.

Doch nicht alle Segeberger freuen sich über die steigende Aufmerksamkeit, die den Karl-May-Spielen bundesweit zuteil wird. Die Kehrseite der Medaille spüren vor allem die Bewohner der Straßen rund um die Kalkberg-Arena: Die nämlich sind an den Aufführungstagen oft hoffnungslos verstopft. Eine schleichende Blechlawine, die sich durch die Straßen quält, zugeparkte Grundstückszufahrten, durch Busse und Autos verstopfte Rettungswege, Reisebusse, die oft lange mit laufendem Motor auf ihre Passagiere warten, und verbale Aus­einandersetzungen mit Arenabesuchern, die sich gegenüber den Argumenten der Anlieger nicht einsichtig zeigen – all das macht einige Anlieger zornig und führt sie auf den Kriegspfad. Sie schwingen den Tomahawk gegen die Stadt Bad Segeberg und die Kalkberg GmbH und fordern ein zeitgemäßes Verkehrskonzept.

Ausgedehnte Parkverbote

Auf einer eigens dafür anberaumten Anwohnerversammlung machten sie kürzlich ihrem Ärger Luft. Ausgedehnte Parkverbote während der Spielzeiten, eine bessere Einbindung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Einführung eines Shuttlebusses oder ein elek­tronisches Parkleitsystem: Vorschläge zur Verbesserung der Situation gibt es viele. Immerhin versprechen Bürgermeister Dieter Schönfeld (SPD) und Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, alles noch einmal auf den Prüfstand zu stellen.

Die Besucher werden auch auf der Karl-May-Homepage um Rücksicht gebeten: „Unser Wilder Westen liegt mitten in einem Wohngebiet. Deshalb nehmen Sie beim Nachhausegehen bitte Rücksicht auf unsere Nachbarn.“

Dass wieder Spielzeit ist, dokumentiert auch die Tageskarte­ des griechischen Restaurants Rhodos.

Foto: Frank Knittermeier

Das aber reicht den Anliegern nicht: 80 von ihnen haben sich gemeinsam beim Bürgermeister beschwert. Wolfgang Schroeder ist einer von ihnen. Er lebt seit gut 35 Jahren an der Lübecker Landstraße und hat in dieser Zeit eine stetige Zunahme des Karl-May-Verkehrs erlebt: „Die Spiele sind attraktiver geworden und locken immer mehr Besucher an, aber der Verkehr wird über dieselben kleinen Straßen abgewickelt wie vor 35 Jahren. Das kann natürlich nicht funktionieren.“

Die 80 Unterzeichner des Beschwerdebriefes haben das Gefühl, sie werden nicht wirklich ernst genommen. „Die Stadtverwaltung zeigt sich wenig interessiert“, sagt Wolfgang Schroeder. „Der Bürgermeister erklärt seit drei Jahren, es werde geprüft, aber geändert hat sich nichts.“ Schroeder muss auch in der laufenden Karl-May-Saison damit leben, dass seine Einfahrt zugeparkt wird – Beschimpfungen inklusive, wenn er die Autofahrer darauf hinweist, dass sie dort verbotenerweise stehen. Zwar hat die Stadt auf seiner Straßenseite inzwischen ein Halteverbot angeordnet, aber trotzdem werden die Einfahrten immer wieder blockiert.

Wird diesmal die Marke von 400.000 Besuchern erreicht?

Das alles sind Töne, die von den Karl-May-Verantwortlichen nicht gern gehört werden und sie nervös machen. Wer nach Bad Segeberg kommt, soll sich nach Möglichkeit einen ganzen Tag amüsieren, ohne an irgendwelche Probleme in der Stadt erinnert zu werden. Momentan allerdings lässt sich das Thema nicht ignorieren, weil die Medien darüber berichten und Fernsehteams die betroffenen Anlieger interviewen. Der Bürgermeister und die örtlichen Politiker müssen sich damit auseinandersetzen. Sollten bis zur Karl-May-Saison 2020 keine entscheidenden Gegenmaßnahmen getroffen werden, könnte es ungemütlich werden in Bad Segeberg.

In der Fußgängerzone schmücken sich viele Geschäfte mit Utensilien, die auf die Karl-May-Spiele hinweisen – wie diese Indianerfiguren.

Foto: Frank Knittermeier

Überhaupt liegen die Nerven schnell blank, wenn tatsächlich mal Negatives berichtet wird: Journalisten, die durch kritische Berichterstattung auffallen, riskieren einen Platzverweis. Die Geschäftsführung der Kalkberg GmbH ist nicht zimperlich, wenn es um das Image der Festspiele geht. Aber Kritik wird von den Medien nur selten geäußert. In der Regel wird jede Premiere bejubelt – auch wenn eine Inszenierung nicht so gut gelungen ist, was im Laufe der Jahre immer mal vorgekommen ist.

Vor allem berichtet natürlich die regionale Presse während der Saison ständig über die Karl-May-Spiele. Das ist nicht verwunderlich, weil die Verzahnung eng ist: Schließlich schreibt einer aus ihren Reihen schon seit gut 20 Jahren die Bühnenfassungen der Karl-May-Stücke. Michael Stamp, Lokalredakteur der „Segeberger Zeitung“, hat es zur Meisterschaft darin gebracht, Klamauk, Action und Spannung so ausgewogen auf die Bühne zu bringen, dass sich Jung und Alt gleichermaßen amüsieren können. Viele überregionale Medien bedienen sich bei den Presseagenturen, die ihrerseits von einer Segeberger Medienagentur bestens bedient werden – und bei der laufen im Hintergrund fast alle Fäden der Karl-May-Spiele zusammen.

Karl-May-Kenner Günther Stapel aus Mainz verbringt seit Jahren seinen Sommerurlaub in Bad Segeberg und freut sich, viele Gleichgesinnte zu treffen.

Foto: Frank Knittermeier

Die jeweiligen Gaststars sind Garanten dafür, dass die Klatschpresse bundesweit reges Interesse zeigt. TV-Teams sind regelmäßig zu Gast am Kalkberg, die freitäglichen TV-Talkshows reißen sich um die bekannten Darsteller wie Alexander Klaws. Das Räderwerk Karl May ist gut geschmiert und läuft von Juni bis September in 72 meist gut besuchten Vorstellungen auf Hochtouren.

Eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, wann die magische Zahl von 400.000 Besuchern pro Saison erreicht wird. Schon in diesem Jahr könnte es klappen, die Voraussetzungen sind günstig: Die Kartennachfrage ist gegenüber 2018, als die Rekordzahl von 388.000 Besuchern erreicht wurde, noch einmal angestiegen. Wenn es in den kommenden drei Wochen keinen dramatischen Zuschauereinbruch gibt, dürfte das ersehnte Ziel erreicht werden. Da bis zum Ende der Saison fast alle Abendvorstellungen ausgebucht sind, ist jedenfalls unter dem Strich nicht mit einem Besucherrückgang zu rechnen.

Alexander Klaws reitet als Winnetou in die Arena. Was das Pferd oberhalb der Vorderhufe trägt, sind Gamaschen zum Schutz der Beine.

Foto: Imago

Überhaupt ist Bad Segeberg ein Paradies in der deutschen Theaterlandschaft: Hier ist das erfolgreichste Open-Air-Theater Deutschlands zu Hause. Das bescheinigen Gutachter. Die Kalkberg GmbH, zu der 53 Gesellschafter gehören, bewirtschaftet einen florierenden Betrieb. Knapp fünf Millionen Euro betragen die aktuellen Produktionskosten, die wiederum eingespielt sind, wenn mindestens 200.000 Besucher kommen. Seit 1988 hat das in jedem Jahr funktioniert, auch diesmal: Der 200.000. Besucher wurde bereits am vergangenen Wochenende vor der 37. Vorstellung ermittelt und mit einer Reise in die USA beschenkt.

Die Indianerspiele am Kalkberg sind auch für die Stadt Bad Segeberg eine gute Investition: Jahr für Jahr werden jeweils eine Million Euro von der Kalkberg GmbH überwiesen. Diese stetig sprudelnde Einnahmequelle lässt den Segeberger Haushalt gut aussehen. 80 Prozent der GmbH-Anteile liegen bei der Stadt Segeberg, die restlichen 20 Prozent sind auf die übrigen 52 Gesellschafter verteilt. Ihre Einlagen sind so gering, dass sie angesichts der derzeitigen Zinssituation von dem Kalkberg-Gewinn nicht profitieren.

Nicht immer sah es so rosig aus: Vor 40 Jahren erwogen Stadtpolitiker ernsthaft, die Karl-May-Spiele einzustellen und die Kalkberg-Arena nur noch für Konzerte zu vermieten. Denn im Jahr zuvor, 1978, hatte es mit 491.000 Mark ein dickes Minus gegeben. Aus den 1952 gegründeten Erfolgsspielen waren schleichend Verlustspiele geworden.

Sozialdemokraten forderten Auflösung der Spiele

Die Sozialdemokraten forderten nach 27 Jahren die Auflösung der Spiele, bekamen im Stadtrat aber keine Mehrheit. Stattdessen fassten die Kommunalpolitiker den Beschluss, die Karl-May-Spiele der eigens dafür gegründeten Kalkberg GmbH Bad Segeberg zu übertragen. Die wiederum übertrug dem Hamburger Schauspieler Klaus-Hagen Latwesen, der in Bad Segeberg bereits als Winnetou-Darsteller bekannt war, die Verantwortung: Als Autor, Regisseur, Hauptdarsteller und Intendant entrümpelte Latwesen die Spiele und führte sie erfolgreich in die Neuzeit. Action statt Sprechtheater – die Zuschauer strömten wieder, die Karl-May-Spiele waren plötzlich schwer angesagt und spülten wieder Geld in die Kassen.

Bad Segeberg Karl May Unter Geiern Plakat 2019

Foto: Zeitpunkte Medien

Jahre später musste Latwesen weichen, weil Winnetou-Altstar Pierre Brice die Indianer-Spiele am Kalkberg 1988 in noch größere Höhen befördern sollte. Das gelang erstaunlich gut, aber Klaus-Hagen Latwesen bleibt bei vielen Karl-May-Fans unvergessen und gilt heute als „Winnetou der Herzen“. Wenn der heute 75 Jahre alte Schauspieler, der in Altona stilvoll in einem umgebauten Hotel lebt, nach Bad Segeberg kommt, erkennen ihn immer noch viele und sprechen ihn an.

Ekkehard Bartsch (76) beobachtet das Karl-May-Geschehen sozusagen von einem Logenplatz aus. Seit gut 25 Jahren betreibt er auf dem Karl-May-Platz am Rande des Haupteingangs in einem Blockhaus seine kleine Buchhandlung „Karl-May-Center“, in der er hauptsächlich neue und alte Indianer-Literatur verkauft. Während nebenan in der Arena mit „Take me Home, Country Roads“ das Auftaktlied zur Nachmittagsvorstellung ertönt und 7000 Besucher begeistert mitklatschen, erzählt der Segeberger Buchhändler, wie sich das Gesicht der Karl-May-Spiele im Laufe der Jahre verändert hat. „Es ist schön zu sehen, dass sich auch die Kinder wieder für die Indianerspiele begeistern“, sagt Bartsch, der während der Vorstellungen gern vor seinem Laden sitzt und über den Karl-May-Platz blickt. „Von meinem Laden aus kann ich beobachten, wie das Interesse von Jahr zu Jahr größer wird.“

Old Shatterhand (Sascha Gluth), Häuptling „Schwarzer Hirsch“ (Harald Wieczorek) und Winnetou (Alexander Klaws) mit Friedenspfeife

Foto: dpa

Als profunder Kenner der Indianergeschichte weiß Bartsch natürlich, dass den Zuschauern hier im wahrsten Sinne des Wortes Theater vorgespielt wird. Mit der wahren Geschichte der indigenen Völker Amerikas hat das alles nur wenig zu tun. Auch die Karl-May-Vorlagen sind so verfälscht, dass häufig nur noch die Hauptfiguren an die Ursprungsgeschichten erinnern. Dennoch findet er es gut, dass Kinder auf diese Weise an die Thematik herangeführt werden. „Karl May war schließlich ein Verfechter der Völkerverständigung, und genau das wird den Zuschauern hier auch vorgeführt.“

Während er das sagt, wehen von der Arena Fetzen der berühmten Winnetou-Melodie herüber. Das ist der rührseligste Moment der Aufführung: Winnetou, in diesem Jahr erstmals von Musicalstar Alexander Klaws gespielt, reitet ein, galoppiert mit seinem Pferd über den Mittelgang durch die Zuschauerränge und erreicht auf der anderen Seite die Freilichtbühne. Den meisten Zuschauern stehen jetzt vor lauter Rührung die Tränen in den Augen. Den älteren zumindest. Das funktioniert immer. Auch in der 35. von 72 Aufführungen der laufenden Saison ist das nicht anders.

Feuer brennt in einem Dachstuhl während der Aufführung des Karl-May-Stücks „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“.

Foto: dpa

Wer mehr über die Ureinwohner Amerikas erfahren möchte, wird in der kleinen Buchhandlung von Ekkehard Bartsch fündig. Und tatsächlich informieren sich hier viele Besucher der Karl-May-Spiele vor oder nach den Vorstellungen über das wahre Leben der Indianer. Etwas weiter unterhalb des Kalkbergs, direkt am Weg, den die Zuschauer vom Hauptparkplatz zum Eingang gehen müssen, betreibt Bartsch mit seiner Familie ein zweites Buchgeschäft mit Karl-May-Raritäten. Wie so viele andere Geschäftsleute in Bad Segeberg profitiert er somit von Ende Juni bis Anfang September von den Karl-May-Spielen – aber er tut auch selbst einiges, um das Interesse zu steigern: Ekkehard Bartsch organisiert regelmäßig Lesungen, hält Vorträge und lädt zu Karl-May-Sammlerbörsen.

Vor der Arena Kraft tanken an Waltraud Kählers Wurstbude

Auch Waltraud Kähler (67) verdankt den Karl-May-Spielen ein gutes Geschäft: Sie hat 200 Meter unterhalb des Haupteingangs zur Arena auf dem Grundstück eines Freundes einen Würstchenstand eröffnet. Mit Genehmigung der Stadt Bad Segeberg natürlich. Die meisten Besucher der Vorstellungen müssen hier vorbeigehen und nutzen die Möglichkeit, an „der letzten Imbissbude vor der Kalkberg-Arena“ noch einmal Kraft zu tanken und sich die Currywurst in aller Ruhe schmecken zu lassen, bevor sie sich in das Getümmel stürzen.

Auch hier haben die Würstchen ihren Preis, aber sie sind immerhin etwas günstiger als oben, vor oder hinter dem Eingang der Arena. „Ich beobachte immer wieder, dass die Leute erst mal hinauflaufen und anschließend wieder herunterkommen, um bei mir ihre Würstchen mit Pommes zu essen“, sagt Waltraud Kähler, die ihren gemieteten Imbisswagen an den Aufführungstagen um 13.30 Uhr öffnet. An den anderen Tagen bleibt er geschlossen.

Bei ihr treffen sich die Hardcore-Fans und jene, die zum ersten Mal kommen. Mit einer Currywurst in der Hand lässt sich besonders gut über Winnetou und Old Shatterhand plaudern. Wie fallen die Urteile aus? Waltraud Kähler schmunzelt: „Ausgesprochen gut. Der neue Winnetou ist wohl tatsächlich ein Glücksgriff gewesen.“ Alexander Klaws hat bei ihr zwar noch keine Wurst gegessen, trotzdem sorgt er für Umsatz. 2019 ist ein gutes Karl-May-Jahr. In (fast) jeder Hinsicht.