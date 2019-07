Timmendorfer Strand/Haffkrug. Baden in der Lübecker Bucht ist in diesen Tagen lebensgefährlich. Grund sind die Strömung und Wellen. "Wir wissen, es ist warm", teilte die DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) Haffkrug-Scharbeutz am Sonnabend via Facebook mit. "Aber die Ostsee hat zurzeit von oben schlecht bis gar nicht sichtbare Unterströmung." Die Lebensretter bitten Gäste, die unbedingt schwimmen wollen, auf Binnenseen auszuweichen.

Der Sonnabend sei für die DLRG Haffkrug-Scharbeutz der bisher einsatzreichste der Badesaison 2019 gewesen. Trotz Badeverbots, das durch die rote Flagge signalisiert worden sei, hätten die Rettungsschwimmer viele Menschen aus dem Wasser retten müssen, zum Teil unter hoher persönlicher Gefahr.

Bei Wetterlagen mit östlichen Winden (speziell Nordost) kommt es in der Lübecker Bucht regelmäßig zu einer ausgeprägten Unterströmung zwischen den Seebrücken Scharbeutz und Timmendorfer Strand, erklärt der DLRG Haffkrug-Scharbeutz auf seiner Homepage. Besonders stark sei dieses Phänomen im Bereich der sogenannten Kammer, dem Bereich um die Ostseetherme Scharbeutz. Die hier beobachtete Strömung komme nicht speziell durch Sandbänke, sondern durch die topographischen Gegebenheiten in der Lübecker Bucht zustande.

Solange Wind- und Strömungsverhältnisse sich nicht ändern, gilt das Badeverbot in der Lübecker Bucht weiterhin.