Polizei bittet um Hilfe: Wem gehört "Mrs Binky"?

Bereits vor einigen Tagen wurde eine herrenlose Segelyacht in der Uferböschung der Elbinsel Lühesand gefunden.

Die Segelyacht "Mrs Binky" wurde an der Elbinsel Lühesand angespült.

Hamburg/Stade. Die Polizei Stade bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Besitzer einer Segelyacht: Am 14. Mai wurde das Boot, das den Namen "Mrs Binky" trägt, am Ufer der Elbinsel Lühesand gefunden. Der Betreiber des Campingplatzes, der die Yacht gefunden hatte, konnte sie bergen und vorerst am Fährponton festmachen.

Die Polizei vermutet, dass die "Mrs Binky" zuvor in der Lühesander Südelbe vor Anker lag und sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer: Wer weiß, wem das Boot des Typs "Etap 22" gehört, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04141/10 28 20 zu melden.

