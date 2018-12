Plage Wildschweine werden in Norddeutschland zur Gefahr

Immer mehr Wildschweine im Norden: „Wenn die irgendwo langwollen, kennen sie keine Barrieren“, warnt der Deutsche Jagdverband in Hamburg.

Rotte legt Bahnverkehr bei Hittfeld lahm. Dabei wurde noch nie so viel Schwarzwild erlegt wie in diesem Jahr. Warum es so viele sind.