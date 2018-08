Gebrauchtmöbel In diesen Ikea-Märkten kann man bald gebrauchte Möbel kaufen

Ikea-Kunden haben bald die Wahl zwischen neu und gebraucht – zumindest in fünf Testfilialen. Foto: Ina Fassbender / dpa

Ikea testet in einigen Filialen den Rückkauf gebrauchter Möbel, unter anderem in Hannover. Alte Billys werden an andere Kunden weiterverkauft.