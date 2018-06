Liegen unter einem Spielplatz die Überreste von Opfern des NS-Regimes? Archäologen wollen in knapp zwei Wochen Bodenproben entnehmen.

NS-Opfer Massengrab in Norderstedt? Ausgrabungen beginnen Mitte Juli

Norderstedt. Experten des Archäologischen Landesamts wollen Mitte Juli in Norderstedt Hinweisen auf ein mögliches Massengrabes aus der NS-Zeit unter einem Spielplatz nachgehen. „Die Entnahme von Bodenproben und Ausgrabungen sind für den 10. und 11. Juli geplant“, sagte eine Sprecherin des Archäologischen Landesamts. „Sollten die Archäologen dabei auf Knochen stoßen, wird die Kriminalpolizei hinzugezogen.“ An der Grabung in Norderstedt ist auch der Leiter des Landesamts, Ulf Ickerodt, beteiligt.

„Es gibt unterschiedliche Versionen, denen jetzt nachgegangen wird“, sagte die Sprecherin. Aussagen von Zeitzeugen würden von den Archäologen ernst genommen. Der Spielplatz ist derzeit gesperrt.

Opfer des Euthanasie-Programms verscharrt?

Eine Zeitzeugin hatte berichtet, an dieser Stelle im Stadtteil Harksheide hätten vor mehr als 70 Jahren Mitarbeiter der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt Langenhorn Opfer des Euthanasie-Programms verscharrt. Ende Mai hatte eine Sprecher der Norderstedter Stadtverwaltung angekündigt, dem Thema „mit aller Sensibilität und Pietät“ nachgehen zu wollen.

Dass die Gebeine von den 23 behinderten Kindern stammen, die zwischen 1941 und 1943 vorsätzlich in der Heil- und Pfleganstalt Langenhorn getötet wurden, glaubt Margot Löhr allerdings nicht. Sie gehört der Initiative an, die mit Stolpersteinen an Nazi-Opfer erinnert, und hat ausführlich das Schicksal der Jungen und Mädchen recherchiert. „Diese Kinder sind beerdigt worden“, sagt Löhr. Für diese Opfer hat sie 2017 vor Haus 25 der Asklepios-Klinik Nord Ochsenzoll Stolpersteine verlegt.

Historiker skeptisch

Der Historiker und Archivar Harald Jenner hält es ebenfalls für „extrem unwahrscheinlich“, dass in Norderstedt Euthanasie-Opfer verscharrt wurden. Er gehört dem Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistischen Euthanasie und Zwangssterilisation an und sagt: „Die Toten aus Langenhorn sind alle wie üblich standesamtlich registriert und wurden wie üblich beigesetzt. An einem Massengrab bestand überhaupt kein Bedarf.“

