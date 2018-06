Spuren eines bisher unbekannten Dinosauriers entdeckt

Rehburg-Loccum. In einem Grabungsfeld nahe des Dinosaurierparks Münchehagen haben Forscher vielversprechende Entdeckungen gemacht. „Darunter sind Spuren eines sehr großen, unbekannten Raubsauriers, die auf Körperlängen bis zu zehn Metern schließen lassen“, sagte der wissenschaftliche Leiter des Freilichtmuseums, Nils Knötschke. Auch Überreste von urzeitlichen Krokodilen, Schildkröten und Haien seien gefunden worden.

Moderne Methoden wie Photogrammetrie oder 3D-Scan-Verfahren hätten die Funde ermöglicht, sagte Knötschke. Bei den Grabungsarbeiten helfen demnächst auch 14- bis 16-jährige Schülerinnen und Schüler. Der Dinopark, der ursprünglich um 300 Spuren urzeitlicher Riesen gebaut wurde, startet an diesem Montag ein Pilotprojekt gemeinsam mit der Integrierten Gesamtschule (IGS) Nienburg.

Gesteinsschicht ist etwa 139 Millionen Jahre alt

Die Jugendlichen sollen während ihrer Projekttage die modernen wissenschaftlichen Methoden kennenlernen, die auch in anderen Berufen wichtig sind. Auf der etwa 2500 Quadratmeter großen Fläche arbeiten bereits Geologiestudenten der Leibniz Universität sowie ein Team des Landesmuseums Hannover ehrenamtlich. Grabungsleiter Benjamin Englich will die Ergebnisse nach Abschluss der Arbeiten veröffentlichen. Die untersuchte Gesteinsschicht ist etwa 139 Millionen Jahre alt. Die Spuren stammen also von bisher nicht beschriebenen Raubsauriern aus der Unteren Kreidezeit. Sie seien so etwas wie die Vorfahren des bekannten Tyrannosaurus Rex, der erst vor 68 Millionen Jahren lebte, sagte Knötschke.

Neues Modell eines Dinosauriers

Von diesem Montag an können die Besucher des Parks in Rehburg-Loccum auch ein Modell des T. Rex bewundern, das für die Filmpremiere von „Jurassic World: das gefallene Königreich“ gebaut wurde. Es ist zwölf Meter lang, mehr als vier Meter hoch und wiegt knapp drei Tonnen. Die Filmfirma Universal Deutschland hat die Rekonstruktion dem Dinopark überlassen. Die meisten Funde des echten T.Rex stammen laut Knötschke aus den Bundesstaaten Montana und South Dakota in den USA. Bis heute seien etwa 30 Skelette des Tyrannosaurus ausgegraben worden, sagte der Dino-Experte.

Knötschke hofft, dass der zurzeit im Kino laufende Film „Jurassic World 2“ die Begeisterung für die urzeitlichen Riesen weiter steigern wird. Die früheren „Jurassic“ -Filme hätten einen Dinosaurier-Hype ausgelöst und manche Kollegen sogar zu ihrer Berufswahl gebracht, sagte der Dino-Forscher. „Das Wunderbare an den Dinosauriern ist, dass sie eigentlich niemals aussterben werden.“ Neue Erkenntnisse vervollständigten das Bild der Tiere, allerdings dauere die vollständige Rekonstruktion eines neu entdeckten Dinosauriers oft Jahre.

( dpa )

