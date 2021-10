Lurup: Mieter müssen höhere Preie zahlen

Hamburg-Lurup. In Lurup sind die Mieten der aktuell angebotenen 47 Wohnungen im Vergleich zu den Angeboten der Vorjahreswoche im Durchschnitt um 2,2 Prozent angestiegen. Dies ergibt eine Auswertung für mehr als 90% der Angebotsmieten und Angebotspreise in dieser Woche.

Hamburg: Preisentwicklung von Mietimmobilien in Lurup

Unabhängig von der Wohnungsgröße müssen in Lurup mit Stand von heute 12,21 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden.

Für den Stadtteil Lurup sehen die Mietpreisveränderungen im Detail wie folgt aus:

Wohnungen unter 40 Quadratmeter: durchschnittlicher Angebotspreis diese Woche 15,04 Euro pro Quadratmeter, in der Vorjahreswoche 23,78 Euro (-36,8 %)

Wohnungen zwischen 40-60 Quadratmeter: durchschnittlich 10,94 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 10,75 Euro (+1,8 %)

Wohnungen zwischen 60-90 Quadratmeter: durchschnittlich 12,10 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 10,96 Euro (+10,3 %)

Wohnungen zwischen 90-120 Quadratmeter: durchschnittlich 14,93 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 12,89 Euro (+15,8 %)

Wohnungen ab 120 Quadratmeter: durchschnittlich 12,72 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 9,61 Euro (+32,4 %)

Weiterhin steigende Preise für Eigentumswohnungen in Lurup

5.608 Euro: So viel kostet der Quadratmeter zur Zeit für Eigentumswohnungen über alle Kategorien und Größen hinweg in Lurup und damit 22,3 Prozent mehr als vor 12 Monaten.

Für neugebaute Eigentumswohnungen werden in dieser Woche durchschnittlich 6.882 Euro pro Quadratmeter verlangt. Der Quadratmeterpreis für eine Altbauwohnung beträgt aktuell 5.354 Euro.

Preise für Häuser steigen weiter

Vergleicht man diese Woche mit der vor einem Jahr, kommt man auf einen Preisunterschied von +9,5 Prozent: Durchschnittlich 5.437 Euro pro Quadratmeter werden für die Häuser in Lurup verlangt, die in dieser Woche im Angebot sind. Aber auch bei Häusern gibt es Unterschiede je nach Zustand und Alter:

Bestandshäuser im Durchschnitt: 5.674 Euro pro Quadratmeter (+11,2 %)

Neu gebaute Häuser im Durchschnitt: 4.538 Euro pro Quadratmeter (-7,3 %)

Wie entwickelt sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen?

So hat sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen innerhalb der vergangenen 12 Monate in Lurup entwickelt:

Angebot an Mietwohnungen in dieser Woche und im Vorjahr: 47 zu 59 (-20,3 %)

an Mietwohnungen in dieser Woche und im Vorjahr: 47 zu 59 (-20,3 %) Angebot an Eigentumswohnungen in dieser Woche und im Vorjahr: 6 zu 12 (-50 %)

Stadtteil-Porträt

Von der Einwohnerzahl steht Lurup mit 36.695 Einwohnern auf Platz 13 aller Hamburger Stadtteile und gehört damit zu den größeren Stadtteilen.

Wie setzt sich die Bevölkerung in Lurup zusammen? Es gibt mit 45,3 Prozent besonders wenige Einpersonenhaushalte (ganz Hamburg: 54,5 Prozent) und mehr Haushalte mit Kindern als im Hamburger Durchschnitt, nämlich 23,6 Prozent (ganz Hamburg: 17,8 Prozent).

Auf dem Arbeitsmarkt sieht es minimal besser aus als für den Rest der Hansestadt: 1609 Bewohner von Lurup sind erwerbslos gemeldet (Stand zu Beginn 2019), die Hamburger Arbeitslosenquote lag zu diesem Zeitpunkt bei 4,8 Prozent.

So sieht der Wohnungsmarkt im gesamten Bezirk aus:

Im Bezirk Altona, in dem Lurup liegt, sind die Mieten im Vergleich zur Vorjahreswoche um 5,4 Prozent angestiegen. Mieter müssen unabhängig von der Wohnungsgröße aktuell 14,78 Euro pro Quadratmeter zahlen.

Die Preise für Eigentumswohnungen im Bezirk Altona sind um 8,6 Prozent zur Vorjahreswoche nach oben gegangen. Im Durchschnitt werden aktuell 7.399 Euro pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen verlangt.