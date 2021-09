Wohnungssuche Gleichbleibende Mieten in der HafenCity

Hamburg-HafenCity. Mit 0,6 Prozent Preisunterschied im Vergleich zur Vorjahreswoche sind die Mieten nahezu unverändert geblieben. Dies ergibt eine Auswertung für mehr als 90% der Angebotsmieten und Angebotspreise in dieser Woche.

Hamburg: Preisentwicklung von Mietimmobilien in HafenCity

Unabhängig von der Wohnungsgröße kostet die Miete mit Stand von heute durchschnittlich 22,04 Euro pro Quadratmeter.

Für den Stadtteil HafenCity sehen die Mietpreisveränderungen im Detail wie folgt aus:

Wohnungen zwischen 40-60 Quadratmeter: durchschnittlicher Angebotspreis diese Woche 26 Euro pro Quadratmeter, in der Vorjahreswoche 27 Euro (-2,4 %)

Wohnungen zwischen 60-90 Quadratmeter: durchschnittlich 23,42 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 20,30 Euro (+15,4 %)

Wohnungen zwischen 90-120 Quadratmeter: durchschnittlich 21,47 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 20,31 Euro (+5,7 %)

Wohnungen ab 120 Quadratmeter: durchschnittlich 18,17 Euro/Quadratmeter, Vorjahreswoche 18,62 Euro (-2,4 %)

Fallende Preise für Eigentumswohnungen in der HafenCity

9.874 Euro: So viel kostet der Quadratmeter zur Zeit für Eigentumswohnungen über alle Kategorien und Größen hinweg und damit -8,5 Prozent weniger als vor 12 Monaten.

Für neugebaute Eigentumswohnungen werden in dieser Woche durchschnittlich 9.160 Euro pro Quadratmeter verlangt. Der Quadratmeterpreis für eine Altbauwohnung beträgt aktuell 12.016 Euro.

Wie entwickelt sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen?

So hat sich das Angebot an Miet- und Eigentumswohnungen innerhalb der vergangenen 12 Monate in der HafenCity entwickelt:

Angebot an Mietwohnungen in dieser Woche und im Vorjahr: 21 zu 25 (-16 %)

an Mietwohnungen in dieser Woche und im Vorjahr: 21 zu 25 (-16 %) Angebot an Eigentumswohnungen in dieser Woche und im Vorjahr: 8 zu 16 (-50 %)

Stadtteil-Porträt

HafenCity gehört mit 4.592 Einwohnern zu den durchschnittlich großen Stadtteilen (Platz 78). Wie setzt sich die Bevölkerung in der HafenCity zusammen? Es gibt mit 37,6 Prozent besonders wenige Einpersonenhaushalte (ganz Hamburg: 54,5 Prozent) und mehr Haushalte mit Kindern als im Hamburger Durchschnitt, nämlich 24,2 Prozent (ganz Hamburg: 17,8 Prozent). In diesem Stadtteil ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt fast identisch mit dem Hamburger Durchschnitt: als erwerbslos sind 4,8 Prozent der erwerbsfähigen Bewohner gemeldet (Januar 2019).

So sieht der Wohnungsmarkt im gesamten Bezirk aus:

Im Bezirk Hamburg-Mitte, in dem HafenCity liegt, haben sich die Mieten im Vergleich zur Vorjahreswoche um 5,8 Prozent erhöht. Unabhängig von der Wohnungsgröße müssen Mieter aktuell 13,66 Euro pro Quadratmeter zahlen.

Die Kaufpreise für Wohnungen im Bezirk Hamburg-Mitte sind um -8,2 Prozent zur Vorjahreswoche gesunken. Käufer müssen aktuell 6.161 Euro pro Quadratmeter zahlen.