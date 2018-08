Mit diesen Maßnahmen bleibt die Hitze garantiert draußen

Hamburg. Es soll Menschen geben, die bei größter Hitze mit ihrem klimatisierten Auto in der Gegend rumfahren, statt in der stickigen, viel zu warmen Wohnung zu bleiben. Nicht gut fürs Klima und Budget! Doch was tun angesichts der Prognosen, dass dieser heiße Sommer nur eine Vorschau auf das ist, was uns in der Zukunft öfter erwartet?

Für die Experten des Hamburger EnergieBauzentrums zumindest ein guter Grund, vom 20. bis 25. August kostenfrei und unabhängig individuell zum Thema Lüftung zu beraten; am 23. August informieren sie darüber hinaus ab 18.30 Uhr im Elbcampus zu Lüftungssystemen. Vorteil von solchen hochwertigen Anlagen: Mit ihnen lässt sich nicht nur die Lufttemperatur regulieren, sondern über eingebaute Filter auch gleich Schadstoffe und Pollen aus der Frischluft abfangen.

Mit der Fußbodenheizung Räume kühlen

Apropos ausgefeilte Technik: Nur wenige wissen, dass Wärmepumpen-Heizungsanlagen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung auch zum Kühlen der Räume genutzt werden können. „Sie arbeiten nach dem Prinzip eines Kühlschranks und lassen sich im Sommer auf Kühlung umschalten“, sagt Henning Schulz, Haustechnikexperte bei Stiebel Eltron.

Dazu zirkuliere das „kalte“ Heizungswasser in den Leitungen der Fußböden und entziehe der Raumluft Wärme. Ein Trendmonitor zeige, dass dies nur 39 Prozent der Verbraucher bekannt sei. Schulz: „Jeder, der sich aktuell Gedanken über ein neues Heizsystem macht, sollte diesen Zusatznutzen berücksichtigen.“ Zumal Energie aus der Erde, dem Grundwasser oder der Luft genutzt werde.

Von Klimaanlagen raten Experten grundsätzlich ab. „Sie sind umweltschädlich, erhöhen die Energiekosten und verhindern nicht die Ursache aufgeheizter Innenräume“, sagt Frank Hettler von Zukunft Altbau, einem vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderten Informationsprogramm.

Dämmstoffe bremsen den Wärmefluss

Hettler empfiehlt, eher in die Dämmung der Fassade, des Daches und gut isolierter Fenster zu investieren. Dämmen, um zu kühlen? Auch Andreas Jatzkewitz, Energieberater der Verbraucherzentrale Hamburg, betont, dass dadurch die Raumtemperatur um fünf bis zehn Grad Celsius verringert werden kann. „Denn Dämmstoffe bremsen den Wärmefluss von innen nach außen und umgekehrt.“

Viel Hitze gelange über schlecht gedämmte Dächer in Wohnräume. „Eine gute Dämmung mit Zellulose oder Holzfaser ist hier die beste Lösung – sie hält das Haus im Sommer schön kühl und im Winter warm“, so der Experte weiter.

Hohe Zuschüsse für begrünte Dächer

Wo schon von diesem Bauteil die Rede ist: Auch ein Gründach kann kühlen. Eine aktuelle Studie der HafenCity Universität zeigt, dass das begrünte Dach der Behörde für Umwelt und Energie in Wilhelmsburg an einem heißen Sommertag um rund 30 Grad kühler war als unbegrünte Flachdächer ringsherum.

Kein Wunder also, dass die Stadt die Investition in ein Gründach mit einem Zuschuss von bis zu 50.000 Euro pro Gebäude inklusive weiterer möglicher Zuschläge über die IFB Hamburg (www.ifbhh.de) fördert. Bleibt die Frage: Was können Mieter tun?

Der Mieterverein zu Hamburg weist in seinem aktuellen Mieterjournal (kostenlos als PDF herunterzuladen) auf ein wichtiges Urteil hin: So entschied das Amtsgericht München (411 C 4836/13), dass ein Sonnenschutz auf dem Balkon „zum berechtigten Wohnungsgebrauch eines Mieters“ gehört. Der Vermieter musste im konkreten Fall der Anbringung einer Markise zustimmen, auch weil der Eingriff in die Bausubstanz unwesentlich war.

Mieter sollten Vermieter jetzt informieren

„Außerdem können Mieter ihre diesjährigen Erfahrungen mit Temperaturen in den Wohnungen zum Anlass nehmen, den Vermieter zu bitten, für die Zukunft Sonnenschutzmaßnahmen zu veranlassen oder zu genehmigen“, ergänzt Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mietvereins.

Allerdings obliege es dem Vermieter, dann zu entscheiden, wie er das bewerkstelligen wolle. „Das kann auch durch Dämmen geschehen.“ Wichtig sei, sich vorher im Zweifel gut beraten zu lassen, bevor es zu Streit komme.

Sonnenschutzfolien sorgen für Verschattung

„Da sich für Mieter außenliegende Rollläden oder eine andere Verschattung häufig nicht realisieren lässt, rate ich zu heller oder reflektierender Abdunklung durch Jalousien, Vorhänge oder Rollos. Das kann den Wärmeeintrag etwas reduzieren“, sagt Lars Beckmannshagen vom Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt.

Chychla verweist in diesem Zusammenhang auf spezielle Sonnenschutzfolien, die auf das Fenster geklebt werden. Die sind allerdings nicht so schick wie sogenannte Shutters, die innen angebracht werden und edlen Kolonialstil verströmen. Ihr Vorteil: Sie erlauben, auch bei geöffneten Fenstern Licht- und Sonneneinfall zu steuern.

Querlüften zur rechten Zeit

Das führt zurück zum Thema Lüften. Nur spätabends, nachts oder frühmorgens sollte Frischluft zugeführt werden – am besten mit weit geöffneten Fenstern und Türen (Querlüften).

Eines sollte man auf gar keinen Fall tun: Die Wärme mit einer offenen Kühlschranktür bekämpfen. „Denn da entsteht hinten mehr Hitze, als man vorne wegkühlt“, sagt Uwe Bigalke, Energieexperte der Deutschen Energie-Agentur (dena).

Wer trotzdem nicht auf schnelle Abkühlung verzichten möchte: Ventilatoren machen die Hitze durch Luftbewegung zumindest ein wenig erträglicher; sie verbrauchen weniger Strom als Klimaanlagen.

Das sagt die Rechtsprechung

Welche Temperatur müssen Mieter in der Wohnung ertragen? Das Amtsgericht Hamburg urteilte, dass die Wohlbefindlichkeitsschwelle deutlich überschritten ist, wenn tagsüber stets über 30 Grad herrschen. Eine Mietminderung in Höhe von 20 Prozent sei deshalb angemessen (Az.: 46 C 08/049).Unterm Dach, urteilte das Amtsgericht Leipzig, müssten Mieter hingegen damit rechnen, dass sich dort die Räume mehr erhitzen als anderswo. Innentemperaturen von 30 Grad Celsius seien daher zu ertragen (Az.: 164 C 6049/04). Ein Gesetz , ab welcher Temperatur ein Sachmangel vorliegt, gibt es nicht. Laut den Technischen Regeln für Arbeitsstätten sollte die Lufttemperatur in Räumen 26 Grad nicht überschreiten. Anmeldungen zur Beratung und zum Vortrag „Richtig lüften und Lüftungssysteme“ im EnergieBauZentrum, Zum Handwerkszentrum 1, unter Tel. 359 05-822 oder über www.energiebauzentrum.de. Außerdem wird am 3. September von 17 bis 20 Uhr kostenlos im Großen Sitzungssaal des Grundeigentümerverbandes, Glockengießerwall 19, über Klimaanpassungen von Häusern informiert.

