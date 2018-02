Studentinnen zeigen kreative Lösungen für kleine Wohnungen

Kreative Lösungen sind in der 50 Quadratmeter großen Wohnung von Aylin und Nina in Altona zu entdecken. Altes wurde neu aufgewertet.

Hamburg. Zwei Zimmer, ein winziger Flur, ein kleines Bad und eine Wohnküche: Das ist das 50-Quadratmeter-Reich von Aylin und Nina – eine Studenten-WG in Altona. Die Monatsmiete für die Wohnung beträgt etwa 550 Euro, macht inklusive der Nebenkosten keine 300 Euro pro Nase.

"Wir sind wahnsinnig froh darüber, dass wir eine so schöne und günstige Wohnung in so zentraler Lage gefunden haben. Viele unserer Freunde suchen seit vielen Monaten nach einer Bleibe und werden einfach nicht fündig", berichtet die 23-jährige Aylin, die wie ihre Mitbewohnerin Architekturstudentin an der HafenCity Universität (HCU) ist.

Möbel und Utensilien erwarben sie oftmals gebraucht

Dass die beiden mit vergleichsweise wenig Platz auskommen müssen, finden sie nicht schlimm. "Ich versuche, so wenig Sachen wie möglich anzuhäufen, und ich trenne mich so gut es geht von den Dingen, die ich nicht regelmäßig benutze. Ausmisten ist gut für die Seele", sagt die 24 Jahre alte Nina. Und auch Aylin lebt nach dem Motto "Weniger ist mehr". "Wenn man auf kleinem Raum wohnt und nur ein Zimmer von etwa 14 Quadratmetern hat, muss man sich einschränken", sagt sie. "Das ist in gewisser Weise aber auch sinnvoll, weil man dann nicht so viel Müll produziert."

Auch aus diesem Grund ist es den gebürtigen Hamburgerinnen wichtig, nichts Neues, sondern möglichst Gebrauchtes anzuschaffen. Das ist für sie gelebte Nachhaltigkeit. Folglich stammen einige der Wohnaccessoires, Küchenutensilien und Möbel von Flohmärkten, von Stilbruch, einem "Kaufhaus für Modernes von gestern" der Hamburger Stadtreinigung, oder aus dem Internet.

Aus der Felge eines Rades entstand eine Deckenleuchte.

Foto: Andreas Laible

Alte Stücke mit Patina erfahren neue Verwendung

Das Küchenregal, die Küchenmaschine und einige Vorratsgläser etwa gab es in Ebay-Kleinanzeigen – teilweise gratis. Die vier robusten Holzstühle und der Tisch in der Küche stammen wiederum von Stilbruch. Aylin erwarb alles für wenige Euro, die Stühle hat sie später in mattem Grau lackiert. So sehen sie jetzt wie neu aus. "Viele alte Dinge sind von hervorragender Qualität", so die Erfahrung von Aylin.

Auch in Ninas Zimmer finden sich alte Stücke mit Patina, die die Studentin teilweise einer neuen Verwendung zugeführt hat. Drei ehemalige Weinkisten nutzt sie zum Beispiel als Wandregal für Bücher und Krimskrams. Sehr originell ist auch die Deckenleuchte in Aylins Zimmer, deren Basis die Felge eines Fahrrads bildet. Viel Trendiges findet sich in der Wohnung ebenfalls. Nina ist sehr stolz auf ihre Sukkulenten und Kakteen, die derzeit ein echtes Comeback feiern. Auch die Blumenampeln findet sie klasse. Diese hat sie zusammen mit ihrer Mitbewohnerin aus Makramee selbst angefertigt. "Solche Arrangements sind zurzeit unter uns jungen Leuten echt angesagt", weiß Nina.

Diesen Schreibtisch in ihrem Zimmer hat Aylin selbst gebaut.

Foto: Andreas Laible

Mit ein wenig Fantasie lässt sich viel machen

Weitere Beispiele für die Kreativität und den Erfindungsreichtum der beiden jungen Frauen: Den filigranen Schreibtisch in ihrem Zimmer hat Aylin selbst gebaut. Die darüber hängenden, gerahmten Schwarz-Weiß-Fotos stammen ebenfalls von ihr. Sie sind eine schöne Erinnerung an ihr Studienjahr in Valencia. Funktional und "nicht von der Stange" ist auch der Kleiderständer, den Nina aus Kupferrohrstangen angefertigt hat – eine tolle Idee! Eine Eigenkreation ist auch die an der Küchenwand gespannte Leine. Mit Clips sind daran Postkarten und Fotos befestigt. Mit ein bisschen Fantasie könne man so einiges zaubern – da sind sich die Kommilitoninnen einig.

Die Entwicklung der neuen Quartiere und Gebäude, die derzeit in Hamburg entstehen, beobachten die beiden angehenden Architektinnen sehr genau. Einiges gefällt ihnen, anderes nicht. Die beiden Hochhäuser, die die Empfangshalle des neuen Fernbahnhofs am Diebsteich flankieren und diesen zu einer neuen Landmarke in der Silhouette Altonas machen sollen, gefallen Nina zum Beispiel gar nicht. Das Viertel würde sich dadurch viel zu sehr verändern, findet sie.

Alte Weinkisten wUrden zu Regalen umfunktioniert.

Foto: Andreas Laible

Neue Wohnquartiere werden als eintönig empfunden

Aylin wiederum ist es ein Dorn im Auge, dass der neu entstehende Wohnraum für viele Menschen kaum finanzierbar ist. Das gestalterische Einerlei ist ebenfalls nicht ihr Ding. "Weil neue Ideen Mangelware sind, wirken viele neue Quartiere in unserer Stadt sehr eintönig", lautet ihr kritisches Urteil.

Und wie wollen die beiden selbst später wohnen? Nina hätte Lust auf eine zentral gelegene Altbauwohnung in Eimsbüttel, in der Schanze oder in ihrem heiß geliebten Altona. Allerdings solle diese, sofern das eines Tages finanziell machbar sei, etwas mehr Platz bieten als das jetzige Domizil, schmunzelt Nina. Aylin möchte ebenfalls weiter in der Stadt bleiben. Am liebsten irgendwann in einem Haus mit mehreren Wohnungen, in denen Freunde Tür an Tür leben: quasi eine Wohngemeinschaft für Fortgeschrittene. Doch zunächst wollen die beiden in ihrer Wohnung bleiben, in der sie sich rundum wohlfühlen, und das Master-Studium beenden. Was danach kommt, wird die Zukunft zeigen.

