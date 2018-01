Teppiche für Nomaden – hergestellt aus Bonbonpapier

Auf der Domotex-Messe in Hannover präsentieren Hamburger Designer ihre Teppich-Ideen. Ein großer Trend: selbstreinigende Materialien.

Hannover/Hamburg. Es ist eine Idee, die in unsere Zeit passt und neben vielen weiteren außergewöhnlichen Kreationen aus Hamburg noch bis Montag auf der Domotex in Hannover zu bewundern ist: ein Teppich aus recyceltem Bonbonpapier und neuseeländischer Wolle, kunstvoll gefertigt in einer indischen Weberei.

Jutta Werner hat ihn entworfen und angelehnt an ihr Büro in Harvestehude "Nomad 01" getauft. "Der Teppich repräsentiert eins zu eins meine Philosophie", sagt die Interieur-Designerin, die außerdem noch für Firmen wie Dedon und JAB Anstoetz Stoffkollektionen kuratiert – und diese direkt nach der Messe in Hannover auf der Einrichtungsmesse immcologne in Köln vorstellen wird.

Nominierungen für den Carpet Design Award

Demut und Achtung wolle sie vor der Natur zeigen, deshalb tue sie alles, um Materialverschwendung zu vermeiden, so die Designerin. "Für mich bedeutet dies, im Design möglichst ohne Verschnitt zu arbeiten."

"Überzeugungstäter" bei der Fertigung von Kunstwerken für den Boden sind aber auch die Hamburger Lila Valadan, Hossein Rezvani sowie die Brüder Ali und Reza Lofti mit ihrem Label Edelgrund. Sie alle verbindet der Wunsch, alte persische Knüpfkunst neu zu interpretieren. Und das mit Erfolg: Ihre Namen finden sich auf der Liste jener Designer, die auf eine Auszeichnung mit dem Carpet Design Award 2018 an diesem Sonnabend hoffen dürfen.

Trend zur Individualisierung des Designs

Bei Lila Valadan sind es beispielsweise die Kreationen Chaos, geknüpft aus naturfarbener Hochlandwolle, und Vague Harmony, gewebt aus handgesponnener Wolle, die in die engere Auswahl kamen. Die Perserin, die in Winterhude ihre Nomadenteppiche ausstellt, freut sich: "Sie sind nicht nur Einrichtungsobjekte, wir kreieren mit ihnen einzigartige Lebensräume von bleibendem Wert, gemacht von Hand für ein schönes Zuhause."

Susanne Schmidhuber, die das Konzept der Domotex entwickelt hat, sieht darin einen Trend: "Der Boden wird immer mehr zu einem Designelement. Er wird Teil der Rauminszenierung." Die Hersteller nutzen dafür viele Möglichkeiten. "Das Angebot wächst rasant, sowohl was die Materialien als auch deren Zusammensetzungen und Designs betrifft", sagt Richard Kille, Sachverständiger für Fußbodentechnik und Raumausstattung. Obwohl gleich mehrere Strömungen zu beobachten seien, gehe es vor allem immer um eines: um Individualität.

Beläge geeignet für den schnellen Umzug

"Alles wird immer stärker personalisiert und individualisiert", bestätigt Expertin Schmidhuber. Möglich mache dies der technologische Fortschritt. Früher habe man dafür tief in die Tasche greifen müssen, betont Peter Ippolito, Vorsitzender der Domotex-Jury für die Trendauswahl "Framing Trends". Das sei nun anders. "Heute wird auch in kleinen Stückzahlen produziert, ohne dass dadurch die Preise in die Höhe getrieben werden."

Einhergehend mit dem Wunsch, dem Boden immer mal wieder einen neuen Look zu verpassen, hat sich auch die Art des Verlegens gewandelt. "Es wird nicht mehr geklebt, sondern schwimmend, also mit Klicksystemen, oder lose verlegt", erklärt Kille.

Fliesen mit Formaten von drei mal einem Meter

Das hat zum einen den Vorteil, dass der Untergrund, der beim Entfernen eines alten verklebten Belags schon mal beschädigt wird, nicht jedes Mal neu vorbereitet werden muss. Zum anderen wird das Verlegen einfacher – ein Bodenleger wird nicht mehr zwingend gebraucht. Und: Der Belag lässt sich einfacher wiederverwenden und beim Umzug mitnehmen. "Das wiederum wird unserem modernen Nomadentum gerecht", findet Susanne Schmidhuber.

"Die Veränderbarkeit spielt heute eine ganz große Rolle", betont auch Jury-Chef Ippolito. Das hat zugleich zur Folge, dass nun Planken und Fliesen den Markt dominieren. Sie sind zumeist auf Vinyl gefertigt, "haben aber nicht mehr den seriellen Look wie noch vor ein paar Jahren". Zugleich werden Feinsteinzeug-Fliesen beliebter. Die übliche Standardgröße 60 mal 60 Zentimeter verändert sich dabei. "Jetzt haben wir Großfliesen von drei mal einem Meter oder mehr", erklärt der Architekt.

Früher peinlich, heute überzeugend

Auch das Design verändert sich stetig, ebenfalls dank der besseren Produktionsmöglichkeiten. "Eine Feinsteinzeugfliese in Holzoptik galt früher als peinlich, heute ist sie überzeugend im Design", meint Ippolito. Visuell ließe sich oft kaum ein Unterschied zum Echtholzboden erkennen. Zudem habe sich die taktile Qualität verbessert: "Sie verfügen über Prägematrizen, die eine täuschend realitätsnahe Oberfläche erzeugen."

Außerdem wird es bunter unter den Füßen: "Grün, Braun, Beige und Orange sind die gefragtesten Farben, denn sie tragen zu einem kuscheligen Raumgefühl bei", sagt Teppichexperte Kille. "Glatte, glänzende Oberflächen in Betonoptik, wie wir sie in den vergangenen Jahren hatten, treten hingegen mehr in den Hintergrund."

Unterschiedliche Beläge werden kombiniert

Ein Trend, der den Teppich wieder neu in den Fokus rückt. "Wir legen ein Zebra- oder Schafwollfell über ihn oder einen Bodenbelag. Das trägt zur Gemütlichkeit bei und ist zugleich ein toller Hingucker", erläutert Trendexpertin Susanne Schmidhuber.

Überhaupt werden Materialoptiken häufiger miteinander gemixt – und zwar in dreierlei Hinsicht: "Zu sehen sind verstärkt textile Bodenbeläge, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, aber mal mit harter, rippenartiger Oberfläche oder auch mal flauschig", beschreibt Susanne Schmidhuber. "Als Fliesen können sie abwechselnd verlegt werden und erzeugen so eine gewisse Spannung und zugleich Homogenität im Raum."

Natürliche Rohstoffe wie Reishülsen oder Bambus

Auch die Beläge selbst werden aus verschiedenen Materialien gefertigt: "Die Hersteller werden hier kreativer. Sie bedienen sich der Natur und arbeiten nachhaltige Rohstoffe wie Reishülsen oder Bambus in ihre Bodenbeläge ein", erläutert Kille. Der Drang, sich mit natürlichen Rohstoffen und Materialien zu beschäftigen, sei enorm, bestätigt Messekoordinatorin Schmidhuber. "Es werden sogar Blätter und Zweige miteinander verpresst und verarbeitet."

Auch selbstreinigende Exponate werden in Hannover vorgestellt. Schmidhuber: "Ich habe einen gerollten Teppich gesehen, der an die Steckdose angeschlossen wird, sich leicht erwärmt und ein antibakterielles Mittel ausströmen lässt." Andere Hersteller verbauen Sensoren, die registrieren, wenn ein Mensch hinfällt, und dann einen Alarm auslösen.

Matten, die als Wecker fungieren

"Es gibt auch Matten, die als Wecker fungieren. Sie schlagen Alarm und gehen erst aus, wenn man sich mit dem gesamten Körpergewicht auf sie stellt", so die Trendexpertin weiter. Das seien zwar alles noch Unikate. Sie belegen jedoch, wie intensiv sich die Branche mit dem Thema beschäftigt.

