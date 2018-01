Diese Änderungen kommen auf Hausbauer im Jahr 2018 zu

Hamburg. Bislang standen Bauherren bei Streit über Pfusch, Abschlagszahlungen und geplatzten Einzugsterminen auf verlorenem Posten. Das soll sich vom 1. Januar 2018 an ändern. Dann nämlich tritt das neue Bauvertragsrecht in Kraft. "Mit dieser größten Änderung des Werkvertragsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) seit 1900 bekommen wir nun erstmals einen veritablen Verbraucherbauvertrag", sagt Holger Freitag vom Verband Privater Bauherren. Er gelte für Neubauten und Sanierungen von privaten Bauherren.

So kann künftig ein nicht vom Notar beurkundeter Vertrag innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Vertragsschluss widerrufen werden. Diese Frist gilt bei einer ordnungsgemäßen Belehrung des Kunden über sein Widerrufsrecht. Bei Fehlern verlängert sie sich auf ein Jahr und 14 Tage ab Vertragsunterzeichnung. Damit sollen vor allem Verbraucher geschützt werden, die unüberlegt einen Vertrag unterzeichnen, ohne etwa die Finanzierung des Projekts gesichert zu haben.

Recht auf die Herstellung und Herausgabe von Bauunterlagen

Die Baufirmen müssen ihren Kunden vor der Unterschrift bereits eine Baubeschreibung zur Verfügung stellen. Damit sollen Vergleiche mit anderen Angeboten möglich werden. Das gilt auch für den Bauträgervertrag, bei dem zugleich das Eigentum am Grundstück oder ein Erbbaurecht mit übertragen wird. In den Unterlagen müssen wesentliche Eigenschaften des geplanten Objekts deutlich beschrieben werden. Dazu gehören Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flächenmaßen.

Baustoffe unterscheiden sich in der Art und Ausführung wie in Preis und Qualität. Deshalb sollten alle wesentlichen Elemente wie Wandaufbau, Dachziegel, Fenster, Türen, Estrich, Bodenbeläge, Innen- und Außenputz in Art und Ausführung beschrieben sein. Zu den allgemeinen Angaben gehört auch die Art der Bauweise – also Massivbau, Holzrahmenkonstruktion oder Fertigteile.

Nachweis für die Anwendung geltenden Rechts

Es muss Bezug genommen werden auf technische Vorschriften, und für Schall- und Wärmeschutz sollte es Nachweise geben. "Das ist besonders wichtig, wenn KfW-Fördermittel in Anspruch genommen werden, die an einen bestimmten Energiestandard gebunden sind", sagt Hartmut Schwarz von der Verbraucherzentrale Bremen. "Sonst kann die ganze Finanzierung in Gefahr geraten, wenn der Energiestandard am Ende nicht erreicht wird."

In Schweden können Gäste in einem Tower wohnen An Schwedens Flughafen Arlanda wurde ein Tower zu einer Ferienwohnung umgebaut. Gäste übernachten nun mit direktem Blick auf Start- und Landebahn. In Schweden können Gäste in einem Tower wohnen

Der Paragraf 650 BGB regelt künftig nicht nur die Herausgabe der Planungsunterlagen im Vorfeld, sondern auch nach Bauabschluss. Das ist wichtig, weil Bauten manchmal anders ausgeführt werden als ursprünglich geplant. Bauherren müssen dann belegen können, dass auch die Änderungen geltendem Recht entsprechen.

Bei Verzögerungen können Mehrkosten geltend gemacht werden

Außerdem muss die Baufirma verbindlich festlegen, wann der Bau fertig ist. Steht der Termin noch nicht fest, muss die Dauer der Baumaßnahme benannt werden. Hält sich die Firma nicht an diese Angaben, muss sie Schadenersatz leisten. Freitag: "Künftig ist der Verbraucher also in einer besseren Situation, wenn er verzögerungsbedingte Schäden wie weitere Mietzahlungen in der alten Wohnung geltend machen will."

Veränderungen gibt es auch bei den Abschlagszahlungen, die allerdings nicht für den Bauträgervertrag mit Grundstück gelten. Für die letzte Rate können künftig zehn statt fünf Prozent zurückbehalten werden. Die letzte Rate wird erst nach der Abnahme fällig. Dafür müssen aber künftig auch Abschläge für nicht vertragsgemäße Teilleistungen gezahlt werden. Bei Mängeln können also Abschlagszahlungen nicht mehr komplett verweigert werden.

Kein Recht auf Sonderkündigung bei Insolvenz der Baufirma

Laut Bauherren Schutz Bund (BSB) bestehen weiterhin "gravierende Gesetzeslücken" mit Blick auf Bauträgerverträge. So beklagt er, dass Verbraucher im Falle einer Insolvenz des Bauunternehmens und bei Abschluss eines solchen Vertrages keinen Anspruch auf ein Sonderkündigungsrecht haben, um den Bau mit einer anderen Firma fertigzustellen.

Angesichts der Tatsache, dass nach seiner Einschätzung fast 40 Prozent der Bauvorhaben in Deutschland über Bauträger laufen und diese meist ein Paket aus Haus und Grundstück anbieten, bestehe also weiterhin Handlungsbedarf. "Damit keine Zweiklassengesetzgebung bei der Bildung von Wohneigentum entsteht, müssen die Defizite beim Bauträgervertragsrecht behoben werden", fordert BSB-Geschäftsführer Florian Becker. Auch sollte man wissen: Renovierungsarbeiten fallen nicht unter den neuen Verbraucherbauvertrag.

© Hamburger Abendblatt 2017 – Alle Rechte vorbehalten.