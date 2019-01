WhatsApp: Nutzer in bundesweit melden Störungen

Am Dienstagabend beklagen sich viele Nutzer über Störungen beim Messenger WhatsApp. Die Ursache des Problems war zunächst unklar.

Messenger WhatsApp: Nutzer in ganz Deutschland melden Störungen

Berlin. Nutzer in vielen Regionen in Deutschland melden am Dienstagabend Störungen beim Messenger WhatsApp. Wer Nachrichten verschicken wollte, sah zeitweise nur ein Lade-Zeichen. Auf der Seite www.allestörungen.de ist von Problemen seit 19.13 Uhr die Rede.

Innerhalb kurzer Zeit meldeten Nutzer von WhatsApp rund 22.000 Störungen. Die Dunkelziffer der Betroffenen dürfte sehr viel höher liegen. Inzwischen ist das Problem allerdings wieder behoben.

Nutzer von WhatsApp klagten in der Vergangenheit immer wieder, dass sie weder Nachrichten verschicken noch empfangen konnten. (les)

