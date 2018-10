Mary Prince: Wer ist die Frau auf dem Google Doodle?

London. Weiße Vögel fliegen am Himmel, während am Strand eine schwarze Frau mit weißem Kleid und orangenfarbenem Kopftuch ein Buch liest. Mit dem Bild, das Google am 1. Oktober auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, ehrt die Suchmaschine die Autorin Mary Prince.

Prince wurde 1788 in Bermuda geboren. Ihr Leben war wie das von vielen anderen Schwarzen ein unfreies: Sie war Sklavin, ihre Leibherren wechselten ständig. Prince, die – für ihren Stand untypisch – lesen konnte, lebte zunächst mit ihren Sklavenhaltern auf Antigua, ehe sie nach Großbritannien ziehen musste.

Google Doodle zum 230. Geburtstag von Mary Prince

Das Cover von Mary Princes Buch „The History of Mary Prince, A West Indian Slave“, erschienen 1831.

Foto: The History of Mary Prince, A West Indian Slave, 1831

Dort war die Sklaverei anders als in den zahlreichen britischen Kolonien bereits abgeschafft. Doch das Ende nahte: 1800 hatte man bereits den Sklavenhandel unterbunden, jetzt sollte noch die Sklaverei an sich abgeschafft werden. Und Prince, die nun ein freieres Leben führen durfte, sollte einen großen Anteil daran haben.

Sie veröffentlichte mit ihrer Autobiografie „The History of Mary Prince. A West Indian Slave Narrative“ ein Werk, mit der sie maßgeblich dafür sorgte, dass sich die Einstellung der Bevölkerung zur menschenverachtenden Sklaverei änderte.

1834, zwei Jahre nach dem Erscheinen des Prince-Buches, wurde die Sklaverei mit dem 1833 vom Parlament erlassenen Slavery Abolition Act komplett verboten. Hunderttausende Sklaven wurden in ihre Freiheit entlassen. Und Mary Prince war dafür eine Wegbereiterin.

Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Google Doodles ist nicht zufällig gewählt: Am 1. Oktober wäre Mary Prince 230 Jahre alt geworden. (bekö)

