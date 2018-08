Gamescom 2018: Alles Wichtige zur Computerspielemesse

Köln. Zur Gamescom in Köln trifft sich wieder die Games-Branche. Bei der weltweit größten Messe für interaktive Unterhaltung werden ab Dienstag 1000 Aussteller aus 50 Ländern erwartet. Es ist die zehnte Gamescom.

2009 öffnete die Video- und Computerspielmesse erstmals in Köln. Sie löste damals die Gamesconvention in Leipzig ab. Für die Stadt in Sachsen war der Umzug der Messe ein herber Schlag.

In Köln sahen die Verantwortlichen des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) – mittlerweile aufgegangen im Game, dem Verband der deutschen Games-Branche – bessere Perspektiven, dynamisch zu wachsen.

Wer eröffnet die Gamescom?

Das Branchenevent wird von Digital-Staatssekretärin Dorothee Bär (CSU) und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) eröffnet.

Wie viele Aussteller sind am Start?

Wie viele Besucher werden erwartet?

Es werden Hunderttausende Besucher erwartet. Im vergangenen Jahr waren laut Veranstalter 355.000 bei der Gamescom 2017. Der erste Tag ist nur für Fachbesucher und die Presse geöffnet. Ab Mittwoch dürfen dann alle Besucher in die Messehallen.

Allerdings müssen Fans mit langen Schlangen an den Ständen rechnen. Die Wartezeit kann man sich indes aber mit zahlreichen Hinguckern vertreiben: Schließlich ist die Gamescom auch ein Anziehungspunkt für Cosplayer, die jedes Jahr mit verrückten Kostümen die Messe aufmischen. Doch dabei gibt es Regeln, die die Betreiber der Messe auf ihrer Internetseite auflisten.

Auf was müssen Fans beim Besuch achten?

Nicht jedes Spiel ist für alle Altersklassen geeignet. Um den Jugendschutz zu gewährleisten, werden Bändchen am Eingang verteilt.

Diese Bedeutung haben die unterschiedlichen Farben:

• Grün: Altersfreigabe ab 12 Jahren

• Rot: ab 18 Jahre

Welche Anreise ist zu empfehlen?

Wer zur Messe will, sollte das Auto lieber stehen lassen. Besser bietet sich die Bahn an, die insgesamt 32 Sonderzüge einsetzt. Für die Übernachtung empfiehlt sich eventuell das Gamescom Camp an. Hier kann man direkt am Rhein sein Zelt aufschlagen, wie es auf der Internetseite heißt.

Wie lange geht die Gamescom?

Die Gamescom dauert bis zum 25. August. Sie wird von zahlreichen Publikums- und Fachveranstaltungen begleitet, darunter das sogenannte Nachbarschaftstreffen am Dienstag zwischen Spieleentwicklern aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien.

Was gibt es Besonderes?

Ab Dienstagabend startet die fünftägige Lichtinstallation „Light it up!“, die viele Kölner Sehenswürdigkeiten beleuchtet. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln gratulieren damit der Videospiel-Messe zum zehnten Jubiläum am Rhein. Die Leuchtkunstaktion soll bis zum 26. August jeden Abend mit Beginn der Dämmerung stattfinden.

Das WDR-Rundfunkorchester präsentiert unter der Überschrift „Heart of Gaming“ am Freitag in Kooperation mit der Konferenz „SoundTrack_Cologne“ ein Konzert zu Musik in Computer- und Videospielen. In der Kölner Philharmonie erklingt unter anderem Musik aus „James Bond 007: Blood Stone“, „Ori and the Blind Forest“ und „Tomb Raider“.

Spieleentwickler und -fans aus aller Welt trafen sich bei der Messe Gamescom in Köln. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Insgesamt 345.000 Menschen reisten in diesem Jahr an, um die neuesten Trends der Computer- und Videospielbranche zu sehen und auszuprobieren. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Diese Besucher testen ein neues Smartphonespiel. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Am zweiten Tag der Gamescom konnten nach dem Fachpublikum endlich alle Spielebegeisterten in die Messehallen strömen. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Bis Sonntag (21. August) hatten Gaming-Fans die Chance, die Trends der Branche zu bestaunen ... Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS



... und die neuesten Spiele noch vor der offiziellen Markteinführung anzuspielen. Foto: Oliver Berg / dpa

Wie zum Beispiel das Rollen-Actionspiel Final Fantasy XV, das offiziell erst am 29. November 2016 erscheint. Das geht so nur auf der Gamescom. Foto: Marius Becker / dpa

Entsprechend groß war der Andrang, nachdem am ersten Tag... Foto: Oliver Berg / dpa

...nur Medien- und Fachbesucher die größte Computerspielemesse der Welt besuchen konnten. Foto: Mathis Wienand / Getty Images for BIU

Im Zentrum der diesjährigen Gamescom: die virtuelle Realität, kurz VR. Foto: Oliver Berg / dpa



Nicht ohne Grund: Der bereits vielseitig eingesetzten Technik wird ein goldenes Zeitalter vorhergesagt. Mithilfe einer VR-Brille oder mit Headsets konnten Spieler in künstliche Welten abtauchen. Foto: Sascha Schuermann / Getty Images

Auch wenn das in der Masse eher etwas gewöhnungsbedürftig aussah. Foto: Sascha Schuermann / Getty Images

Die Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär und Martin Dörmann im Interview: Auch wenn Politik auf der Gamescom etwas deplatziert wirkte, liéßen sich Politiker die Chance nicht nehmen, um mit dem zumeist jüngeren Publikum in Kontakt zu kommen... Foto: Mathis Wienand / Getty Images for BIU

...und um natürlich einmal selbst in die virtuelle Realität abzutauchen. Foto: Mathis Wienand / Getty Images for BIU

Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker besuchte die Spielemesse und hatte gleich eine Überraschung parat: Im Kölner Dom werde bis Freitag (19. August) immer abends eine „multisensorische Inszenierung“ mit Lichtinstallation und Lasershow zu sehen sein, kündigte sie an. Foto: Mathis Wienand / Getty Images for BIU



Das ist doch Lara Croft! Die Spielelegende aus Tomb Raider, im Film von Hollywood-Star Angelina Jolie gespielt, wurde hier von einer Cosplayerin in Szene gesetzt. Foto: Sascha Schuermann / Getty Images

Auf der Gamescom tummelten sich natürlich auch einige Schwergewichte der Branche. Großer Beliebtheit erfreut sich dabei wie immer die 17. und neueste Version der Fußballsimulation Fifa, die hier von Zockern exklusiv angespielt werden kann. Foto: Sascha Schuermann / Getty Images

Auch die durch „Pokémon Go“ wiederbelebten Kult-Monster aus den 90er Jahren durften nicht fehlen. Foto: Sascha Schuermann / Getty Images

Diese Besucher sind in das Spiel „Black Desert“ vertieft. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Zahlreiche Gäste verkleideten sich für die größte Computerspielmesse der Welt – zum Beispiel als Joker aus den Batman-Filmen. Oder wie diese... Foto: Marius Becker / dpa



...Cosplayer, Anhänger des japanischen Verkleidungstrends. Foto: Marius Becker / dpa



Daneben findet wie gewohnt das „Gamescom City Festival“ statt. Hier gibt es kostenlos Musik auf die Ohren. Stargast sind Fünf Sterne Deluxe, die im Oktober 2017 nach 17 Jahren ihr neues Album herausgebracht haben.

Aber auch politische Debatten zum Thema Spiele werden geführt – und zwar auf dem „Gamescom Congress“. Hier werden Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Nicola Beer (FDP), Jörg Schindler (Die Linke) und Michael Kellner (Grüne) zu Gast sein. Im vergangenen Jahr gab es ganz besonderen politischen Besuch. Da eröffnete Kanzlerin Angela Merkel die Gamescom.

In diesem Jahr ist mit Dorothee Bär Deutschlands erste Digital-Ministerin bei der Messe dabei. Und sie kündigte bereits an, den E-Sport zu fördern.

Können sich die Fans auf Spiele-Präsentationen freuen?

Eher weniger. Die Gamescom macht weltweit weniger Schlagzeilen, wenn es um bahnbrechende Neuheiten geht. „Die Gamescom ist eine eindeutige Besuchermesse. Man muss also hin, wenn man etwas erleben will“, sagt Patrik Schönfeldt vom Verband für DeutschlandsVideo- und Computerspieler. Wer zu Hause auf große Neuigkeiten wartet, für den sei bislang etwa die E3 in Los Angeles wichtiger. (bekö/dpa)

