WhatsApp: Diese Änderung wird viele Nutzer freuen

Berlin. Sprachnachrichten werden immer beliebter. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Während man für eine lange Nachricht beim Schreiben etwa auf WhatsApp relativ viel Zeit braucht, ist man beim Sprechen wesentlich schneller.

Aber Sprachnachrichten haben auch ihre negativen Seiten: Bislang war es unmöglich, sich eine Sprachnachricht anzuhören und zwischen den Apps zu wechseln.

WhatsApp im Hintergrund laufen lassen

Das ändert sich jetzt mit dem neuesten Update: Wechselt der Nutzer die App oder kehrt zum Sperrbildschirm zurück, läuft die Sprachnachricht weiter. Einzige Voraussetzung ist, dass der Chat im Hintergrund geöffnet bleibt.

Die Änderung hat also Vorteil: Wenn man sich sehr lange Sprachnachrichten anhört, kann man sich nebenbei in der Notizen-App aufschreiben, was man eigentlich antworten will.

Ein Haken bleibt aber trotzdem: Die Neuerung kommt erstmal nur für Apples iPhone. (bekö)

