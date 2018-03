Facebook-Apps: Der richtige Schutz gegen Datenklau

Cambridge Analytica kam über Facebook-Apps an Daten von Millionen Nutzern. Zum Schutz sollte man die Berechtigungen regelmäßig prüfen.

Der Internetkonzern Facebook steht nach Enthüllungen über einen mutmaßlichen gigantischen Datenmissbrauch unter massivem Druck. Nach ähnlichen Initiativen in den USA und Großbritannien lud am ...

Der Internetkonzern Facebook steht nach Enthüllungen über einen mutmaßlichen gigantischen Datenmissbrauch unter massivem Druck. Nach ähnlichen Initiativen in den USA und Großbritannien lud am ...

Facebook wegen Skandal um Datenmissbrauch unter Druck Der Internetkonzern Facebook steht nach Enthüllungen über einen mutmaßlichen gigantischen Datenmissbrauch unter massivem Druck. Nach ähnlichen Initiativen in den USA und Großbritannien lud am ...

Datenskandal So schützt man sich vor datenhungrigen Facebook-Apps

Berlin. Facebook ist derzeit wegen eines großen Datenlecks im Zusammenhang mit der Firma Cambridge Analytica stark unter Druck. Wer ein Facebook-Konto nutzt, teilt zwangsläufig Daten mit dem Netzwerk und seinen Partnern. Was Nutzer einschränken können, ist aber zumindest der Umfang der geteilten Daten.

Ein Weg ist der Verzicht auf die Nutzung von Apps und das Abschalten der App-Plattform. Diese Anwendungen von Drittanbietern haben teils umfangreichen Zugriff auf Informationen eines Nutzers. Was mit den gesammelten Daten aus Freundesliste, Vorlieben und persönlichen Angaben geschieht, ist in der Facebook-Datenrichtlinie geregelt. Eine Garantie, dass dies auch eingehalten wird, gibt es allerdings nicht.

Kontoeinstellungen zu App-Berechtigungen

Für einen Überblick über die genutzten Apps und den Daten, die sie aus dem eigenen Facebook-Profil ziehen, genügt ein Klick in die Einstellungen und hier auf den Unterpunkt "Apps". Nutzer der Smartphone-App schauen in die "Kontoeinstellungen" und hier unter "Apps".

Macht Facebook dumm? Facebook macht seine Nutzer engstirnig – zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Macht Facebook dumm?

Hier sind Facebook-Apps gelistet, bei denen Nutzer aktiv angemeldet sind. Hier lässt sich auch die komplette App-Plattform für das eigene Profil deaktivieren. Wer sich für diesen Schritt entscheidet, kann künftig keine Facebook-Spiele oder andere kleinere Programme mehr nutzen. Im Gegenzug wird aber auch eine Möglichkeit geschlossen, Informationen auszulesen.

Wer weiter Facebook-Apps und -Spiele nutzen möchte, kann deren Berechtigungen anpassen: Das geht in den Einstellungen unter "Apps" und dort per Klick auf das jeweilige Programm in der Liste. Hier können Nutzer sehen und teils auch einstellen, welche Informationen eine App abgreifen darf. Wichtig: nach der Auswahl auf "Speichern" klicken. (dpa)





© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.