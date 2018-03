Bei Instagram kann man demnächst auch einkaufen

Berlin. Instagram-Nutzer können künftig auch kaufen, was sie im Foto-Netzwerk sehen. Das ist zumindest dann möglich, wenn Unternehmen in ihren Beiträgen Waren markieren. Bis zu fünf Produkte auf einem Foto oder 20 Produkte in einer Bildergalerie können nach Angaben der Facebook-Tochter über die neue Einkaufs-Funktion mit dem Online-Shop eines Anbieters verbunden werden. Kunden erhalten per Fingertipp auf das Instagram-Foto Preise und Produktinformationen.

Die Funktion ist in den USA bereits länger verfügbar. Deutsche Nutzer werden schrittweise freigeschaltet und bekommen dann – so vorhanden – auf Fotos verknüpfte Einkaufs-Optionen angezeigt. (dpa)



