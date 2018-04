Mediziner fordern Rauchverbot bei Autofahrten mit Kindern

Köln. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert ein Rauchverbot in Autos, wenn Kinder mitfahren. "Österreich macht es vor , jetzt muss ein gesetzliches Verbot auch in Deutschland kommen", sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach am Donnerstag in Köln. Ab dem 1. Mai müssen Auto- und Mitfahrer in Österreich bis zu 1.000 Euro Strafe zahlen, wenn sie rauchen, obwohl Minderjährige im Wagen sitzen.

Ähnliche Rauchverbote gelten laut dem Kinderärzteverband unter anderen in Frankreich, Finnland, Großbritannien, Griechenland, Zypern und Italien.

Passivrauchen kann Herz und Kreislauf belasten

"Kinder haben ein Recht, vor den massiven Gesundheitsgefahren des Passivrauchens geschützt zu werden", sagte Fischbach. Messungen des Deutschen Krebsforschungsinstituts zufolge sei die Giftstoffbelastung durch Rauchen im Auto extrem hoch – selbst bei leicht geöffnetem Fenster.

Fischbach warnte vor den gesundheitlichen Folgen für Kinder und Jugendliche: Dem Tabakrauch ausgesetzte Kleinkinder hätten gegenüber unbelasteten Kindern ein um 50 bis 100 Prozent erhöhtes Risiko, an Asthma, Bronchitis oder einer Lungenentzündung zu erkranken. Darüber hinaus könne Passivrauchen zu einem verringertem Geruchssinn führen sowie Herz und Kreislauf belasten.

(epd)

