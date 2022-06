Berlin. In der Sonne weggedöst oder einfach die Sonneneinstrahlung unterschätzt – auch wenn inzwischen die meisten im Sommer Sonnenschutz auftragen, passiert es doch mal: Sonnenbrand. Heiße, schmerzende Haut, die bei Kontakt mit Kleidung, beim Liegen oder der Berührung des Partners oder der Partnerin förmlich aufschreit sind die Folge. Ein gern gegebener Tipp ist dann: Quark. Aber kann das stimmen? Hilft Quark bei Sonnenbrand? Ein Experte weiß die Antwort.

Quark bei Sonnenbrand: Wie sinnvoll ist der Tipp?

Die Haut ist rot und brennt wie Feuer – Sonnenbrand. Zur Linderung ist Quark eine beliebte Empfehlung. Ob Quark bei Sonnenbrand hilft, weiß der Haut-Experte.

Seine Einschätzung ist ernüchternd: "Das ist natürlich nichts, was man wirklich empfehlen kann", sagt Claas Ulrich, Oberarzt und Leiter des Hauttumorzentrums an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Er empfiehlt, etwas gegen die Entzündung zu unternehmen. Am besten versucht man, sanft zu kühlen. Das kann in Form einer kühlenden Lotion, einer Pflegemilch oder Creme sein.

Außerdem könne bei schwereren Sonnenbränden die Einnahme einer entzündungshemmenden Substanz sinnvoll sein – einmalig bis zu ein Gramm Acetylsalicylsäure (ASS), wenn das Sonnenbad etwas ausgeufert ist, erläutert Ulrich. Kortison, entweder als Hydrokortison-Lotion aus der Apotheke oder im Notfall sogar als Tablette durch den Bereitschaftsarzt bei schwerem Sonnenbrand, ist nur die Reservelösung, sagt Ulrich. Beides kann den Verlauf eines Sonnenbrandes etwas abmildern.

Sonnenbrand: Nicht zu stark kühlen

Quark hat jedoch einen kühlenden Effekt. Die im Quark enthaltenen Milchsäurebakterien sorgen zwar dafür, dass der pH-Wert der Haut sauer und damit der Säureschutzmantel gestärkt wird, aber auf die Entzündungreaktion der Haut – zu der es bei einem Sonnenbrand kommen – hat das Milchprodukt keine Auswirkung.

Was man bei Sonnenbrand nicht tun sollte: Mit Kühlpacks oder Eis kühlen, warnt Ulrich. Weil die Haut durch den Sonnenbrand schon geschädigt ist, kann sie sich nicht mehr richtig schützen, und es drohen Erfrierungen.

