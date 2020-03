Nachwuchsreporter beim Abendblatt

Albert-Schweitzer-Schule

Klasse 9b: Simon Bruhns, Sarah Ciegelski, Burcu Güngör, Jannis Klabunde, Fabian Kluge, Luca Klünder, Darius Murawski, Jessika Nieß, Lucie Paede, Lisa Philipp, Joshua Pörksen, Gesa Rathig, Emma Stratmann, Robin Till, Melissa Voß, Caspar Weidner, Simeon Zeyse, Birka Zimmermann. Lehrerin: Sieglinde Joppien

Berufliche Schule Burgstraße

Klasse SPO1: Nina Alex, Celine Baark, Christin Buhr, Sarah Drews, J. Fischer, Lisa-Marie Franz, M. Hanert, H. Hansemann, Diana Huynh, Ann-Cathrin Höch, L. Jakubowski, Josefine S. Jebok, M. Koch, M. Lambeck, Mailin Maehl, Nadine Michaelis, Claudia Mutmann, Karl Neumann, Julia Picker, Laura Rawe, Louisa Röhricht, Jana Schade, L. Scheer, M. Schrimpf, O. Schulz, S. Schwetmann, A. Thiemann, J. Utermark, Christin Vollstedt, J. Waldhausen, Julie-Estelle-Catherine Werner. L.: Inge v. Thun

Carl-Friedrich-v.-Weizsäcker-Gymn.

Klasse 8 / Kurs Medien + Gesellschaft: Jana Bartholomäus, Ole Bölter, Mert Can, Yasin Elmali, Maren Heinsen, Linn Herrmann, Lisa Hunke, Leonie Jörgensen, Fabian Kuhnert, Aileen Langhans, Julia Lehnert, Finja Möller, Michelle Möller, Alexander Neuenbäumer, Finja Pawlik, Malte Pingel, Patrick Siemers, Colin Tiedemann, Lillian Tietgen, Jan Tillmann-Mumm, Nina Timm, Jan Vogt. Lehrerin: Franziska Kanis

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

Klasse 9.2.: Mariam Bawar, Marie Berg, Nassrat Betanai, Florian Bibow, Paul Eric Göppert, Kirill Graznyh, Vincent Harnack, Kristof Häusler, Kimberly Henze, David Kautz, Charleen König, Selina Kötter, Jenny Lilje, Jonathan Lüders, Tessa Meimerstorf, Antonia Meyer, Daniel Rüther, Marie Schmidt, Fabian Tobianski, Alina Weinschenk, Paulina Westermann, Lara Winkler, Jan Wirzints, Carolina Zec, Hauke Zimmermann. Lehrerin: Sandra Engelmann

Christianeum

Klasse 9b: Alexander Bastek, Albert Beyer, Elias Brauneck, Zoe Büttner, Christoph Buggisch, Johannes von dem Bussche, Josephine Commichau, Dorothea von Criegern, Sophia Ebert, Benedikt Fuchs, Lisa Gerigk, Helene Hild, Clara Junge, Josefine Keulers, Peregrin Kirsch, Nicolas Lamby, Clara Meyer, Antonia Petrat, Emily Philippi, Jonas Rodatz, Philipp Roetz, Leonhard Siemons, Raban von Spiegel, Timon Unger, Robert Wilmanns. Lehrerin: Susanne Jorzick

Franz-von-Assisi-Schule

Klasse 9A: Oliver Antczak, Patrick Behring, Marco Bexiga-Ellero, Patryk Brem, Nicole Christen, Ann-Katrin Cludaß, Marjorie Dahms, Kevin Dudek, Adrian Gehrig-Torres, Alexander Kalnov, Sanja Kljajic, Angei Leyton-Castro, Nancy Mack, Michael Nguyen, Jenny Ortiz Alarcon, Alexandra Otero Arcos, Andrej Pacetekov, Philipp Radionoff, Samuel Reimus, Cansev Katja Sahin, Robert Skoruppa, Philipp Strack, Chantal Tanas, Sabrina Tanas, Marc-Fillip Tudisco, Horst Voss. L.: J. Engelhardt

Gelehrtenschule des Johanneums

Klasse 9a: Luciano Arslan, Christian Fritz, Lennart Gosewisch, Josephine Grätsch, Mathilda Grenz, Laszlo Heeder, Viola Heidorn, Klaus Heukamp, Alida Johannsen, Florian Knigge, Isabella Kühne-Oertel, Niclas Löw, Elena Odinga, Sebastian Restorff, Carl Reyher, Maxime Royes, Vivica Ruppert, Elisabeth von Schenck, Ferdinand Seum, Alexander Sterly, Danyl Tarasyuk, Jan-Erik Thomberg, Seher Ünlü. Lehrer: Hans Christian Frese

Gretel-Bergmann-Schule

Klasse 10R: Tessa Becker, Roman Bieler, Chantal Bremer, Aashish Dhamija, Jana Dobs, Ann-Katrin Feuer, Julia Gerecke, Lena Janssen, Niklas Kaiser, Anastasia Koch, Alina Liske, Tabea Sachs, Khava Shadaeva, Max Schlesiger, Pascal Terworth, Eugen Werwein, Mona Wüpper, Emran Yaqubi, Patrick Zahlmann. Lehrer: Wolfgang Beermann

Gymnasium Bornbrook

Klasse 9c: Zilan Akbulut, Lennard Barrios, Aycan Bozok, Marco Bugla, Nico Gajewski, Berkan Gani, Carina-Sofie Gloege, Selina Gülbey, Payman Habibzei, Philipp Heinbüchner, Robin Hellmann, Jasmin Holtz, Annika Josephine Kistenmacher, Marlon Kramer, Juliane Mludek, Tom Lennard Möller, Benjamin Ostendorf, Caroline Pannek, Elias Vincent Ratunde, Jonas Rauschmayer, Lina Schneider, Rosa Schneider, Laura Schulz, Andrey Sitner, Fabian Voigt, Cedric Williams. Lehrerin: Gudrun Köncke

Gymnasium Hamm

Klasse 8d: Ljuljzana Abdi, Muaaz Ahmed, Philipp Babace, Feray Bahcivan, Elifnur Demirdag, Fée Fruth, Nadine Grabarczyk, Kevser Kaya, Kinga Knop, Ann-Kathrin Madaus, Nagma Malekzadah, Simran Mandla, Patrick Mansberg, Daisy Mensah Zenefels, Nenad Möller, Milan Nedic, Quang Khanh Nguyen, Konstantin Siercke, Emily Sybill Steiniger, Anil Tasdelen, Gülsah Umurhan, Ediz Ünver, Nikita Yakovlev, Tayfun Yetis. Lehrerin: Gabriele Thierkopf

Gymnasium Heidberg

Klasse 9d: Robert Benson, Markus Biela, Miguel Coimbra Fernandès, Ahmet Colak, Hannah Diekhoff, Antonia Egge, Celine Eggers, Can Ahmet Ekinci, Stan Groeteke, Janina Hahn, Anna Hollenberg, Thore Jacobsen, Jan-Philipp Kainzberger, Anna-Lena Kriegk, Moritz Maack, Anika Michel, Bennet Packeiser, Annemarie Peters, Finn Porath, Daniel Schmidt, Ole Sellhorn, Darwin Streubier, Charlotte Wefels, Mathilda Weisser, Sinan Yildiz. Lehrerin: Brigitte Schwemmler

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer

Klasse 9e: Béla Borgerding, Luca Bröckel, Denizcan Cetinkaya, Tom Cikursch, Franziska Demant, Ayla Diner, Lawrence Funke, Merle Halves, Fabian Hoyer, Laura Joseph, Jannes Knop, Michael Middelhaufe, Isabelle Montúfar, Christian Najjar, Leonie Nehls, Zoe Noack, Lasse Schönfelder, Christof Schwarz, Philipp Skiberwoski, Fabian Streicher, Jasper Strohkark, Chiara Tummeley, Peer von Tippelskirch, Femke Voß, Niklas Wenck, Kea Winter. Lehrerin: Alexandra Wertz

Gymnasium Lohbrügge

Klasse 9b1: T. Altmann, Janna Buhk, Günes Ceylan, Tara-Akasya Emanet, Daniela Ficht, Lydia Graff, Jonas Harms, S. M. Faruq Hashimi, Violetta Heinenberg, Renee Hildebrandt, Lupo Hoffers, Paula Hoffmann, Lennart Josef, Marie-Chantal Lages, Christian von Loßberg, Marcel Meiners, Regine Mettus, Corinna Mint, Jesse Mohrdick, Morten Mühlhäuser, Emily Neubauer, Florian Pohl, Lisa Reinhold, Julia-Asli Schürmann, Philip Stendel, Titia Tiemann, Kira Zilles, Jan Ole Zornig. L.: A. Leune

Gymnasium Othmarschen

Klasse 9b: Jonas Bleckmann, Elisabeth Brandi, Hannah Braun, Noah Charaoui, Valerie Erhard, Sofie Esher, Célia Fislage, David Hermann, Casper Holthusen, Jo Jakob Hübner, Hannah Jung, Marcel Kaminski, Julia Kauz, Flora König, Hanna König, Ricarda Mores, Julia Müthel, Jo-Dana Neukirchen, Lea Rosenkranz, Sally Stöwe, Jessica Taube, Fabian Theis, Amina Toumi, Elisabeth Touskas, Emma Wagner. Lehrerin: Nicola Hafez

Gymnasium Salzhausen

Klasse 10d: Jan-Ole Beecken, Markus Berschik, Elena Cammann, Brit Cordes, Mirjam Dohrmann, Frederik Eicks, Gerald Gebhard, Martha Harms, Alina Hartmann, Julien Heissig, Jan Hoffmann, Janik Hosfeld, Marcel Jost, Lennart Kluge, Katharina Sanchez Koehler, Marnie Krys, Rika Leupold, Jannik Murrar, Wimukthi Narasinghe, Johanna Rieckmann, Florian Schöne, Malathi Srimayooran, Florian Sylvester, Sophie Thielen. Lehrer: Christoph Schley

Hansa-Gymnasium Bergedorf

Klasse 8b: Simon Arova, Rene Bach, Alexander Bonin, Camie Feindt, Leon Glüsing, Maximilian Herden, Luca Hopf, Julie Klötzner, Alexander Koch, Freya Kubitzki, Eduard Kußmaul, Benjamin Mandzak, Ansfried Merta, Philipp Nilsson, Luzie Prothmann, Jil Reimers, Dominik Selke, Markus Skotarek, Marcus Staats, Jan Martin Supper, Janos Weber, Luis Wellach, Lilly Wittorf. Lehrerin: Antje Ohms

Heilwig-Gymnasium

Klasse 9a: Anna Baumann, Annika Bergmann, Frederik Böddeker, Florian Bunes, Yannick Philip Bünte, Carina Dreher, Simon Flathmann, Alexander Gähler, Susanne Goetz, Marvin Griem, Antonia Jordan Monteiro de Barros, Simon Kaiser, Tim Kampf, Kai Kassühlke, Alicia Laatsch, Frederik Müller, Nhi Nguyen, Finn-Laurits Pietsch, Anine Riedel, Juliane Riggert, Henri von Schuckmann, Vivien Vent, Leonard Vater. Lehrer: Gerald Boutez

Heinrich-Heine-Gymnasium

Klasse 9/4: Natascha Augstein, Manon Burmester, Lisa Ehlers, Nick Ehlers, Isabel Gök, Fereshta Hamidi, Lennard Hasenkampf, Georgette Henning, Jan Herbrechtsmeier, Alina Homann, Lucas Horstmann, Kevin Iden, Vadim Jerol, Marvin Kreipe, Aleks Krivokapic, Katarina Krivokapic, Bettina Kröger, Leon Mackensen, Marc Pastuschka, Tim Pecher, Leoni Prangemeier, Celina Prosch, Matti Rohlf, Maximilian Rublik, Selina Schult, Jule Schulz, Jacob Vay, Yannik Wiese, Mattis Wittek. L.: H.-J. Dorendorf

Heinrich-Hertz-Schule

Lina Wünschkowski, Rahel Erdlenbruch, Theresa Fine Schaak, Marjam Hassanzadeh, Isabella Hinz, Sophie Bartsch, Anna Markmann, Melania Sarkissian, Jelena Maul, Helena Sedler, Vanessa Cleve, Vanessa Schröder, Mitra Rahmatyan, Vittorio Galbucci, Florian Schreiber, Alexandra Tesch, José N. O. Matos, Philipp Behnke, Tevin Gohar-Pour, Djawid Mohammadi, Antonia Scherer, Flemming Holm, Jan Kämpfer, Dominic Wepf, Leander Spieß, Bilal Sayed, Tarek Mohibzada, Amir Saidi, Bruna F. Pereira

Helene-Lange-Gymnasium

Klasse 8a: Justus Baehr, F. Bergert, Holly Bissinger, K. Bohse, Emily Tai Garcia de Carvalho Bünning, Felix Guggenheim, H. Heine, N. Hutarabat, Sina Irmak, Johann Kipping, J. Korth, Liv Kröger, M. Krüzner, L. Kunigk, Luca Leifer, Paul Leukefeld, Inuk Lousky, Martha Lücke dos Reis, Emma Nündel, J. Poels, Emely Richter, Pia Siering, Elisabeth Starck, Phil Steinfurth, M. Szalay, M. Thömen, Anton Vadaleau, C. Wegdell, G. Westermann, M. Wiebigke, R. Wischmann, Teresa Wurst. L.: K. Eichholz

Immanuel-Kant-Gymnasium

Klasse 9c: Martha Acan, Lucas Asmus, Fabio Assheuer, Wais Azizollah, Laura Bauschke, Burcu Cekirdek, Henri Dieckmann, Timo Frank, Tim Groth, Jonas Hoffmeister, Joshua Hollatz, Vanessa Klebe, Jann Krausz, Cedrik Levin, Simon Lewin, Marven Maulhardt, Jeannette Nunez, Nadine Rembacz, Christin Schlegel, Josephine Schultz, Yannick Schwarz, Alessa Sumfleth, Leyla Yel. Lehrerin: Tatiana Vanysheva

Irena-Sendler-Schule

Klasse 9: Edisa Bacic, Alexander Bade, Ken Behn, Kim Beyer, Nadine Blattert, Gina Clasen, Swaantje de Vries, Jennifer Eitzen, Pauline Hering, Helene Herzog, Marie Hoffmann, Ann-Kathrin Kristoffersen, Janin Maselkowski, Peter Olaysiye, Niklas Pape, Max Pollack, Nick Ranfft, Maurice Russo, Johanna Saal, Luca Schaub, Sakyim Shaaibu, Lisa Ungnade, Zelia Westphal, Helen Windscheid, Jonas Ziemßen. L.: Dörte Ghomi

Johannes-Brahms-Gymnasium

Klasse 10b: Vivien Barre, Julian-Niklas Bölke, Laura Collier, Calvin Czajkowski, Lisa Marie Ehrhardt, Zuhal Eskisenkaya, Lukas Fiege, Christina Haeberle, Svenja Helms, Pia Kaiser, Caroline Klemme, Lavinia Lange, Philipp Leppers, Christina Liersch, Kim-Vanessa Marin, Taliza Peters, Mara Prüß, Carlotta Reinhardt, Lucas Schenke, Alexander Schlegel, Rieke Stockdreher, Dennis Szimmetat, Shagareg Taimouri, Piriyanga Tharmabalan, Anna Wagenknecht. Lehrer: Holger Christier

Johann-Rist-Gymnasium Wedel

Klasse 10c: M. Adamovic, Thore Bethke, Nora Dencker, M. Dilber, L. Drewes, Jan-Ole Dumke, Carl Dworzack, L. Eckmann, T. Eilken, Christoph Emeis, David Kaiser, Anke Kjer, Finn Ole Kleinfeld, Florian Klever, Finn Knillmann, Leonie Kolbe, David Ladiges, Sarah Lehnert, Amon Leyfeld, Moritz Lübke, Nils Mein, Christian Neller, Tobias Niemeyer, Leif Plagge, Marko Reinhard, Thomas Rohde, T. Schöttler, H. Schüller, R. Shah, Ann-Kathrin Siegfried, David Sy, Simon Thies, S. Vietheer. L.: A. Kjer

Kurt-Körber-Gymnasium

Klasse 8a: Arezu Akbari, Mihriban Akgüc, Karina Belinin, Susanna Belokurov, Julia Blankenburg, Ruby Eshun, Imke Hannig, Marten Kistenbrügger, Juvanna Kourkis, Finja Leichsenring, Leonora Mulici, Sahra Naser, Benjamin Porobic, Marvin Quistorff, Isabella Ritter, Eleni Sampani, Emran Sayedi, Nina Schüßler, Ajay Pal Singh, Jasmin Ton, Tufan Türker. Lehrerin: Cornelia Brühl

Leibniz-Privatschule Elmshorn

Klasse 8d: Timo Besuch, Julia Boas-Meyer, Vivien Danielak, Alexander Ebert, Lodger Ehmig, Tobias Feddersen, Antonia Fuhrhop, Claire Goursaud, Lara Kordes, Malte Krieger, Philipp Lührs, Anna Plohmann, Philip Preußler, Jenny Rudolph, Lena Schmidt, Christian Schnabel, Nina Stoffel, Jona Stotz, Melina Voß, Vivian Wokac, Steven Wolff, Cihan Yildiz, Mathis Zunker. Lehrerin: Ulrike Scherwinski

Lessing-Stadtteilschule

Klasse 10b: Faria Abaz, Turgut Akyol, Seher Bayraktar, Sara Benamara, Namik Berk,Vanessa Blume, Ilknur Cetin, Baran Coksayilir, Rabia Dincbas, Ramazan Ersöz, Ilona Golovenko, Laura Hartung, Dominik Kahle, Büsra Keles, Daniel Laskow, Jessica Majchrzak, Ioannis Mavromatis, Spougmeih Mohammad, Bujahr Murseli, Roia Sahahi, Jasmin Steinhoff, Jonas Ünal, Özge Usta, Yusuf Yasar, Beyza-Nur Yucel. Lehrerin: Karin Brose

Marion-Dönhoff-Gymnasium

Klasse 9b: Jan-Oliver Alkazaz, Verena Beythien, Nick Degen, Jaqueline Dorn, Christian Gärtner, Viktor Glaser, Antonia Gratias, Jan Malte Hense, Leonie Krasemann, Josie Kröger, Antonia Laubinger, Jessica Lüdicke, Philipp Mantze, Leah Mathiesen, Valentina Meurer, Yvette Neumann, Tim Pilling, Isa Reynold, Annabel Richter, Anton Schroeder, Catharina Schuldt, Elisa Stark, Nele Teege, Simon Wiechmann, Vanessa Zitsch, Lehrer: Sabine Klamt, Jay Wiese

Realschule Nord Buxtehude

Klasse 10c: Bedirhan Alagöz, Ahmed Aydemir, Erland Benkendorff, Sonja Dillmann, Susann Ebbrecht, Maike Endelmann, Chris Fischer, Florian Frieman, Lorenz Glüsing, Laura Groth, Christine Hansen, Thore Hinrichs, Laura Hörstel, Andreas Ivakin, Florian Kersten, Lukas Koch, Patrick Lämmer, Skarlett-Kenja Migas, Albina Muric, Daniel Nagel, Adrian Saller, Etienne Schanz, Bianca Vietheer, Jan-Phillip Wannagat. Lehrerin: Femke Geestmann

Schule Böttcherkamp

Klasse 9a: Mehmet Aksen, Bayram Coskun, Andre Ehrmann, Elena Gndojan, Tobias Heins, Emre Hirlak, Yasin Karakaya, Michaela Kühle, Julian Laß, Jennifer Magnusson, Paul Muszynski, Kevin Ratzeburg. Lehrer: Ulrike Heller, Jörn Sundermeier

Schule Holstenhof

Klasse 10a: Sevinc Bayraktar, Nico Blumhagen, Mirco Brinkmeier, Büsra Cakir, Mohamed Islam Dahmani, Nihat Karakaya, Oleg Kessler, Özlem Kinaci, Stephanie Koman, Stefanie Lebedev, Patryk Marg, Marvin Reissner, Niklas Schlüter, Tim Striewski, Selcuk Ülger. Lehrer: Dieter Brettmann

Schule Iserbarg

Klasse 9b: Sören Albers, Franziska Breitenbach, Andreas Ekonomou-Klug, Parnaz Eslahi, Eftichia Iannoglu, Franziska Münster, Lavinia Peters, Bastian Puls, Vanessa Rehder, Johanna Sommer, Mark Stockmann, Alena Strauch, Marie Trudak, Elena Varympopioti, Jaro Waskiewicz, Laura Wendler, Frederik Zahn. Lehrerin: Christiane Tägert

Schule Sieker Landstaße

Klasse 10: Max Böhmer, Dennis Christlbauer, Emre Cönkel, Janina Grothmaak, Ipek Karakus, Dennis Kisker, Ragavin Ravisegaram, Claudia Wilczynski, Kim-Celine Wolf. Lehrerin: Anja Müller

Schule Surenland

Klasse 10a: Sarah Akbar, Immanuel Aytogmus, Jamie-Lee Brandt, Raphael Brandt, Jasmin Cheema, Adrian Hinrichsen, Veniamin Kalinin, Maria Khang, Danny Klevenow, Dennis Kock, Alexander Lapatschev, Arsselan Nikou, Trang Phung, Janine Rademann, Andreas Rambach, Maurice Teichert, Jana Tiedemann, Stefan Trusheim, Thuy Vo. Lehrer: Jan Keimer, Sabine Kimpel, Beatrice Waltsgott

Schule Winterhuder Weg

Klasse 10a: Fabian Binder, Lavdrim Dzezairi, Lucas Fox, Maurice Hoff, Tobias Mey, Din Navai, Ali Saghaei, Fetiye Arslan, Lara Maria Barbosa van Uem, Nathalie Eismann, Nancy Felten, Sandra Fikus, Sibela Gracic, Jacqueline Hack, Tanja Jankovic, Sabrina Kruse, Lisa Liedtke, Kayleigh Maimaran, Burcu Tekin, Sophie Tolic, Tayla Yalin. Lehrer: Christoph Cleve

Stadtteilschule Altrahlstedt

A. Nagornyi, A. Konradi, A. Zefic, A.-L. Kaukel, B. Schleifer, B. Dose, C. Jöstingmeyer, C. Ludwig, C. Intzen, C. Stoldt, D. Midani, D. Hof, D. Geihe, D. Kulling, E. Dag, F. Selmani, J. Witte, J. Zaczykiewicz, J. Mangelsen, J. Lelinski, K. Demir, K. Akumoah, K. Buhr, K. Vollmert, L. Barheine, L. Bohnhof, M. Görtz, M. Jung, M. Henning, M. Hofmann, N. Wartenberg, N. Berka, N. Zmeczerowski, R. Petrasin, S. Adafleagbe, S. Gatermann, S. Marszan, S. Leidnecker, S. Lübbert, S. Tahiri, S. Keskiner, V. Heuser

Stadtteilschule Am Hafen

Vorstufe 11: Burak Dogac, Alina Güdel, Nico Haak, Hossin Hossensade, Georgie Jank, Caroline Numrich, Stefan Pinto Santos, Vukoje Tenjovic. Lehrer: Normen Liebhold

Stadtteilschule Bahrenfeld

Klasse 9b: Jennifer Freitag, Binta Jammeh, Dilara Koc, Lasse Leu, Hendrik Mantei, Malte Mitsching, Nilüfer Öntürk, Carlo Rosponi, Nikolai Schmidt, Ugur-Can Toprak, Umut Tozan, Tobias Waller, Leon David Wittern-Kochs, Carlo Leon Wolfram, Zoe-Lena Zirkler. Lehrerin: Gloria Boateng

Stadtteilschule Blankenese

Klasse 9c: Tom Aalto, Paul Ahrens, Fabio Dohle, Charline Falke, Tim Grimme, Viktor Henke, Tom Jebsen, Milena Kilau, Finn Kirchenknopf, Oliver Krahl, Paula Krause, Philipp Meyer, Julius Müller, Lukas Oberbeck, Mathis Sommer, Arne Stockdreher, Lars Timm, Jonas Tziatzios, Philipp Westphalen. Lehrer: Frithjof Schuylenburg

Stadtteilschule Ehestorfer Weg

Klasse 9b: Lilyana Acan, Nirgül Ay, Alex Biber, Melwin Blatton, Hava-Gül Bulut, Bensu Cicek, Serife Cörek, Ipek Demir, Sebastian Dürre, Dominyk von Elling, Sebastian Häberer, Zied Hamdani, Jonas Ole van Hauten, Lara Joy Henseler, Melissa Hernandez, Alexander Hoffmann, Melissa Housseinoglu, Jan Moritz Kalkowski, Sameullah Khairi, Levent Kibar, Josephina Knust, Maikel Norman Ott, Jennifer Soltau, Stanley Togbossi, Vanessa van der Kooij, Lennart Zwickel. L.: S. Stanislawski

Stadtteilschule Eidelstedt

Klasse 11b: Fabian Bertuch, Marvin Bruhn, Christina Diemann, Ruben Heydorn, Michelle Hochmuth, Lukas Korczanowski, Theresa Kurth, Miguel Milenkovic, Haras Mubarik, Marc Daniel Münch, Alina Nörring, Jasmin Schentke, Fares Shawky Salama, Angelika Sklebis, Jasmin Stahlberg, Deniz Yildiz, Kerstin Taige. Lehrerin: Rita Wolf

Stadtteilschule Eppendorf

Klasse 9b: Beverly Asomani, Sarah Friedemann, Nils Hanick, Kristina Harling, Laura Hemmecke, Sahsenem Karaca, Caner Kempe, Ulrich K. Porcel, Jana Koch, Kassandra Kostic, Maxime Koumidjona, Jasmin Mahlstede, Erik Meier, Boris Mestechkin, Alireza Nasseri, Elaria Rahn-Simic, Jan Ramm, Merit Schreiber, Joana Sobral-Eppler, Tom Soltau, Eileen Abaz, Selina Casten. Lehrerin: Kerstin Tietjen

Stadtteilschule Goosacker

Klasse 9b: Ömer Aci, Emmanuel Banas, Kyra Behrens, Sahra Brüning, Margarita Buchsbaum, Ines Bunke, Hanna Butenschön, Marlon Eckhoff, Marcel Färber, Enrico Feddern, Dustin Fentzahn, Atakan Gergin, Chantal Goetzen, Alketa Hajrullahu, Hakan Hayran, Jonny Hoffmann, Carina Huesmann, Nico Hulsch, Aksel Leimbach, Niclas Müller, Sehend Rakehi, Laura Riemenschneider, Sahel Salmakey, Ramon Specht, Laura Tippach, Niklas Weber, Fabian Weishaupt. Lehrerin: Angelika Schalk

Stadtteilschule Lohbrügge

Klassen 9/10, Medienprofil: David Albert, Elina Balte, Saskia Brauner, Gizem Celik, Melike Demir, Oksana Fedackina, Timo Geesmann, Anastasia Guber, Tobias Hasse, Marie Höft, Dominic Janz, Hülya Koylüce, Lucas Maul, Tamim Mohammad, Chanta Pape, Vanessa Peters, Ikimatou Saiboulaye, Amos Schildt, Nicolas Schillke, Tatjana Schroeder, Sanchit Sharma, Luisa Vogelsang Jimenez, Susanne Wiens, Helena Zinn. Lehrerin: Katja Fürstenberg

Stadtteilschule Richard-Linde-Weg

Klasse R 10: Samim Afzah, Janice Augustin, Maximilian Broska, Dzenan Durakovic, Gieti Faizi, Antonia Franke, Oleg Gontscharow, Evgenij Graf, Royan Habibi, Christopher Herz, Dejan Ilic, Dennis Jensen, Tuba Katik, Linh Kha, Helmut Khoshnoud, Max Pörschke, Tamarica Puppe, Sebastian Reuter, Mike Ruth, Alexander Schmelzer, Florian Seibel, Sven Sobeczko, Patrick Viegas Santos, Patrik Waluszewski, Florian Woith. Lehrer: I. Rülke

Stadtteilschule Walddörfer

Klasse 9b: Christian Düe, Bastian Christopher Friedrichsen, Peer Garleff, Tom Heinemann, Becky Jane Hendoupour, Melody Ibach, Laura Marcela Jansen, Lianna Kerneck, Lars Eike Lüthy, Johanna Markgraf, Maximilian Mittermeyer, Malte Moser, Antonia Neumann, Mara Nüske, Sadjan Pieper, Ines Quent, Til Jona Reidenbach, Rasmus Rosenkranz, Gerit Schulz, Katharina Thorsen, Jennifer Wiegandt. Lehrer: Wilfried Vollmer

Stadtteilschule Wilhelmsburg

Klasse 9c: Sean Gregert, Hasan Kelek, Marco Melzer, Fatijon Zuta, Sharon Bünte, Medya Dogan, Jennifer Fink, Jacqueline Fischer, Merye Gürbüz, Anne Höffner, Duygu Köroglu, Jasmin Oesting, Aynur Özdemir, Vanessa Riege, Selma Saini, Defne Sezmis, Hilal Susuzlu, Keziban Yilmaz. Lehrer: L. O. Neuman, F. Schreiter

Stormarnschule

Klasse 10c: Nina Albers, Lasse Baron, Dominik Blüße, Michael Bornholdt, Kimberly Buhs, Jakob Daniel, Svea Marie Hübner, Alina Knepper, Caroline Märten, Charlotte Isabella Pragst, Till Revenstorff, Tim Ridderbusch, Josephina Schliephake, Florian Steiner, Muriel Steuer, Max Thomsen, Gabriel Utescher, Marielen Winter, Timo Wussow, Anne Zimmermann. Lehrerin: Barbara Haeseler

StS Denksteinweg / Holstenhof

Klasse 10: Schaban Alam, Ahmad Anabtawi, Dimitri Bojtschuk, Marc Collas, Kevin Dabelstein, Onur Dogan, Stephano Juhl, Alban Lipaj, Baodan Nguyen, Sabrina Nonnenmacher, Harpreet Singh, Jamuna Valliappan. Lehrerinnen: Carina Asmus, Dagmar Peters

StS Querkamp/Steinadlerweg

Klasse 10b: Mürsal Abdul, Melek Acar, Nalan Aksin, Khuschbu Batija, Furkan Cankaya, Mehri Ceylan, Dirwita Dasija, Rümeysa Demirci, Rrezarta Dulaku, Imran Ercin, Andrej Hofmann, Kevin Holtmann, Nadyia Imlahi, Melis Kacmaz, Özlem Karabulut, Kubilay Karakaya, Emin Kuru, Marigona Llalloshi, Hossein Nazari, Zafer Okumus, Joshua Quandt, Umut Saglam. Carolina Saia, Anne-Katrin Schwenn, Elena Voronko, Ashkan Yazdani, Halil Yazici, Furkan Yilmaz. L: A. Lethaus

Walddörfer-Gymnasium

Klasse 10d: Milena Belaschky, Leon Beiermann, Leonard Finck, Sophia Friemuth, Catharina Greinke, Kristina Heiden, Julius Heinemann, Alexander Hübert, Ricarda Kalla, Jonas Kern, Lisa Lesiniak, Tabea Mevißen, Moira Milz, Lennart Saecker, Frauke Schiwy, Inga Schulz, Anetta Senger, Saskia Steffens, Jessica Tolkiehn. Lehrerin: Bettina Jauch

Wichern-Schule GHR

Klasse 9b: Erhan Balcik, Janina Berg, Patrick Busch, Miriam Günther, Melina Hofmann, Moritz Hopfer, Lucas Jesse, Daniel Kern, Hafize Mutu, André Nennstiel, Natalie Neumann, Mike Radler, Aylin Sabuncu, Kira Schaffer, Aileen Schiefke, Mandy Schmid, Marc Sehnert, Ehsan Shida, André Solin, Laura Stoppel, Robin Studt, Julian Sturm, Said Zergui. Lehrerin: Claudia Schmidt, Claus Behrens

Wirtschaftsgymnasium Kieler Straße

Klasse 11a: Deniz Aydin, Ersin Aydin, Lennart Bardtke, Patricia Lordson Boatemaa, Marius Bolten, David Cebulla, Younes Doubli, Julia Gehl, Hakkican Koca, Marlon Esteban Krügel, Cinthya Lukasik, Eva Möckel, Masoud Razi, Tom Schmitt, Tim Seemann, Finn-Henrick Steinfeldt, Raissa Stepanjan, Finn Thormählen, Krystal Villanueva, Emily Rema Voth, Catja Warnholz, Sören Tycho Weiss. Lehrerin: Sonja Peters

Schule f. Haus- u. Krankenhaus-Unterr.

Lehrerin: Ursula Timme. Die Schüler möchten namentlich nicht genannt werden