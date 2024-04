Zwei Fliegen, eine Klappe: Die “Joghurt-Marinade“ macht das Hähnchenfleisch super zart und saftig – und ist dazu die perfekte Beilage

Eat Club-Köchin Myriam liebt die mediterrane, Eat Club-Redakteurin Carla die asiatische und ich die orientalische Küche. Kein Wunder, dass dieses Crossover-Gericht ein bisschen was von allen hat. Wir diskutierten gerade über ein Fotoshooting und waren uns einig, dass Tsatsiki und Hähnchen zwar lecker, aber doch noch etwas verbesserungswürdig sind. „Und wenn wir das Hähnchen darin marinieren? Wie bei Chicken Tikka Masala“, überlegte Carla, „Das macht das Fleisch sicher superzart, mit einem Hauch Knoblauch und Gurke.“ Und so fusionierten wir weiter, bis dieses herrliche Mahl dabei herauskam. Aber wenn ich das Bild gerade so ansehe: Ein paar gehackte Mandeln oder Granatapfelkerne könnten auch ganz gut passen. Merken Sie was? Ein Rezept ist bei uns nie ganz fertig.

Tsatsiki-Chicken mit Zitronenreis

Zutaten für 4 Portionen:

1 Knoblauchzehe

1 Mini-Gurke

500 g griechischer Joghurt

2 EL Olivenöl

Salz. Pfeffer

4 Hähnchenschenkel (à 200 g)

3 rote Zwiebeln

2 weiße Zwiebeln

2 Bio-Zitronen

300 g Basmati-Reis

3 Stiele Petersilie

1 Knoblauch schälen und fein hacken. Gurke waschen, putzen und fein raspeln. Beides mit Joghurt und 1 EL Öl verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Hähnchenschenkel abtupfen, mit ca. 1/3 des Tsatsikis einreiben und mit Salz und Pfeffer würzen. Mindestens 2 Stunden kalt stellen.

2 Alle Zwiebeln schälen, ½ rote Zwiebel fein würfeln. Zitronen waschen, trocken reiben. Saft von ½ Zitrone auspressen. Mit Zwiebelwürfeln und 1 Prise Salz mischen und beiseitestellen. Restliche Zwiebeln vierteln und in eine tiefe Auflaufform geben. Restliche Zitronen in Viertel schneiden. Ebenfalls in die Form geben. Hähnchen daraufsetzen und mit 1 EL Öl beträufeln. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/ Umluft: 160 °C) ca. 1 Stunde goldbraun backen.

3 Je die Hälfte der Zwiebeln und Zitronenviertel aus der Form nehmen, Form mit dem Hähnchen im Ofen (Ober-/Unterhitze: 80 °C/Umluft: 60 °C) warm stellen. Den Reis abspülen und ca. 10 Minuten in Wasser einweichen. Das gebackene Zitronenfruchtfleisch aus der Schale lösen, beiseitestellen. Von der Schale mit einem scharfen Messer den (bitteren) weißen Teil entfernen. Restliche Schale und das herausgelöste Fruchtfleisch fein hacken. Herausgenommene Zwiebeln in Streifen schneiden.

4 600 ml Salzwasser aufkochen. Reis abgießen. Reis, Zwiebelstreifen und gehackte Zitrone in das kochende Salzwasser geben. Alles zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten garen. Inzwischen Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Tsatsiki noch einmal abschmecken.

5 Zitronenreis auf einer Platte verteilen. Hähnchenschenkel im Gelenk einmal halbieren, mit dem Bratsud, restlichen Zwiebeln und Zitronen auf dem Reis verteilen. Mit Petersilie bestreuen. Restliches Tsatsiki und beiseitegestellte rote Zwiebelwürfelchen dazureichen.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Portion ca. 49 g E, 35 g F, 66 g KH, 790 kcal