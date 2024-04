Perfekt für die Kaffeetafel: Zwischen fluffigen Biskuitböden wartet eine fruchtige Käse-Sahne-Creme mit Rhabarberpüree und Grenadine.

Rhabarberkuchen ist nicht nur eine kulinarische Freude, sondern auch eine feine Möglichkeit, saisonale Zutaten in der Küche zu verwenden. Und weil ebendiese kurz ist und die hübschen, armatischen Stangen in der Regel nur von April bis Juni frisch erhältlich sind, wollen wir diese Zeit voll auskosten, und zwar mit Kuchen, wie diesem.

Rhabarber-Sahnetörtchen ‚Pretty in Pink‘

Zutaten für ca. 14 Stücke:

4 Eier (Größe M)

Salz

175 g + 1 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

100 g Mehl

½ TL Backpulver

ca. 800 g Rhabarber

200 ml Grenadine-Sirup

10 Blatt rote Gelatine

300 g Schlagsahne

500 g Magerquark

1 Päckchen klarer Tortenguss

1 EL Haselnusskrokant

Backpapier

1 Am Vortag für den Boden Eier trennen. Eiweiß und 1 Prise Salz steif schlagen, 75 g Zucker und Vanillezucker dabei einrieseln lassen und weiterschlagen, bis sich der Zucker gelöst hat. Eigelb unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, daraufsieben und unterheben. Masse in eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform (22 cm Ø) streichen. Im heißen Backofen (E-Herd: 200 ˚C/Umluft: 180 ˚C) 25-30 Minuten backen. Auskühlen lassen.

2 Für die Füllung 500 g Rhabarber putzen, waschen und klein schneiden. Mit 100 ml Grenadine zugedeckt ca. 10 Minuten kochen. Gelatine einweichen. Rhabarber vom Herd ziehen und fein pürieren. Gelatine ausdrücken und im heißen Püree auflösen. Püree abkühlen, aber nicht fest werden lassen, dabei mehrmals umrühren.

3 Boden waagerecht halbieren. Um den unteren Boden einen hohen Tortenring stellen. 200 g Sahne steif schlagen. Erst Quark und 100 g Zucker unter das Rhabarberpüree rühren, dann die Sahne unterheben. Creme auf dem unteren Boden glatt streichen. Oberen Boden darauf setzen. Torte über Nacht kalt stellen.

4 Für den Belag ca. 300 g Rhabarber putzen, waschen und schräg in ca. 6 cm breite Stücke schneiden. 100 ml Grenadine in einer Pfanne erhitzen. Rhabarber zugeben und darin ca. 5 Minuten köcheln. Vom Herd ziehen und im Sud auskühlen lassen. 100 g Sahne steif schlagen und auf dem oberen Boden glatt streichen. Rhabarber abtropfen lassen, Sud dabei auffangen. Rhabarber auf der Torte verteilen.

5 Tortengusspulver in einem kleinen Topf mit 1 EL Zucker mischen. Mit 250 ml kaltem Wasser und 2 EL Rhabarbersud glatt rühren. Alles unter Rühren einmal aufkochen. Guss auf dem Rhabarber verteilen. Torte ca. 1 Stunde kalt stellen. Torte aus dem Ring lösen und mit Krokant bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 34 g E, 8 g F, 31 g KH, 230 kcal

fmg