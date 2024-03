Ein süßes Hauptgericht der Riege “Arme Ritter“: mit Vanille und Mandeln und dank Konservenfrüchten besonders schnell und einfach zuzubereiten

Ganz wird sich wohl nie klären lassen, wie das in Eiermilch getränkte und knusprig ausgebackene Brot zu seinem Namen kam. Eine Herleitung besagt jedoch, dass der gemeine arme Ritter einst aus Mangel an Fleisch und anderen Kostbarkeiten kurzerhand seine alten Brotstücke in die Pfanne warf. Hier und heute geht es zum Glück etwas dekadenter zu.

Probieren Sie selbst:

Brioche-Aprikosen-Auflauf

Zutaten für 4 Portionen:

1 Dose Aprikosen (850 ml)

500 ml Milch

4 Eier (Größe M)

100 g Zucker

500 g altbackenes Brioche-Brot

50 g Mandelstifte

2 Päckchen Vanillezucker

1 Aprikosen abtropfen lassen. Milch, Eier und Zucker verquirlen. Etwas Eiermilch in eine gefettete Auflaufform (ca. 20 x 30 cm) gießen. Briochebrot in Scheiben schneiden, halbieren und mit ca. der Hälfte der Scheiben die Form dachziegelartig auslegen. Brot leicht in die Eiermilch drücken. Ca. die Hälfte der Aprikosen darauf verteilen. Restliche Brotscheiben und Aprikosen darauf verteilen und mit übriger Eiermilch beträufeln.

2 Auflauf mit Mandeln und Vanillezucker bestreuen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 20 Minuten backen. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 16 g E, 14 g F, 78 g KH, 520 kcal

Auf den Geschmack gekommen? Hier sind noch mehr Arme-Ritter-Variationen zum (Aus-)Probieren:

Originalrezept: Arme Ritter „wie von Oma“

Nougat-Ritter mit Orangenkompott

Ritter-Klöße auf süßem Weinschaum

