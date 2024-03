Brandteig wie vom Konditor? Ist gewusst wie kinderleicht selbst gemacht – und ganz nebenbei sogar zuckerfrei. Dazu eine fluffige Creme, perfekt!

„Profiteroles” nennt man in Frankreich die süß gefüllten Kugeln aus Brandteig. Übersetzt heißt das so viel wie „kleine Belohnung“. Die haben Sie sich nach deren Zubereitung auch verdient, denn der klebrige Brandteig muss schnell und kräftig mit einem Holzkochlöffel gerührt werden, und das so lange, bis er sich vom Topfboden löst. Das ist schon eine kleine Sporteinheit für die Arme. Apropos gut in Form: Da der Brandteig keinen Zucker enthält, sondern nur eine leichte Himbeercremefüllug, sind die kleinen Dinger recht figurfreundlich. Sie sehen zwar wie eine süße Sünde aus, mit nur 210 kcal und 7g KH pro Stück sind sie es jedoch nicht. Noch ein Tipp: Die Muffinform gibt dem Teig Halt und sorgt so dafür, dass die Profiteroles beim Backen ihre schöne Statur behalten.

Figurfreundliche Profiteroles in der Muffinform

Zutaten für 12 Stück:

200 g TK-Himbeeren

75 g Butter

Salz

125 g Mehl

3 Eier (Größe M)

3 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Päckchen Sahnefestiger

350 g Schlagsahne

Fett und Puderzucker für die Form

Puderzucker zum Bestäuben

1 Himbeeren auftauen lassen. Für den Brandteig 250 ml Wasser, Butter und 1 Prise Salz aufkochen. Vom Herd ziehen. Mehl auf einmal zufügen und rasch mit einem Holzkochlöffel kräftig unterrühren. Unter Rühren erhitzen, bis der Teig sich als Kloß vom Topfboden löst und sich eine weiße Schicht am Boden gebildet hat. Teig in eine Schüssel geben. Eier einzeln zufügen und jeweils nacheinander gut unterrühren.

2 Backofen vorheizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C). Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. Tuffs in die gefetteten und mit Zucker ausgestreuten Mulden eines 12er-Muffinblechs spritzen. Teig mit Puderzucker bestreuen. Im heißen Backofen ca. 25 Minuten backen. Windbeutel aus dem Ofen nehmen, kurz in der Form abkühlen lassen und dann vorsichtig aus den Mulden lösen. Waagerecht halbieren und auskühlen lassen.

3 Inzwischen für die Creme die aufgetauten Himbeeren pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Zucker, Vanillezucker und Sahnefestiger mischen. Sahne steif schlagen, Sahnefestiger-Mischung dabei einrieseln lassen. Sahne unter das Himbeermark heben. Creme in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf die unteren Windbeutel-Böden spritzen. Deckel daraufsetzen. Mit Puderzucker bestäuben.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Stück ca. 4 g E, 16 g F, 13 g KH, 210 kcal

fmg