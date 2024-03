Eine cremige Fetafüllung verleiht den Buletten im Nu mehr Würze und Saftigkeit. Dazu krosse Kartoffel-Wedges und ein Zucchini-Tsatsiki.

Es gibt ungefähr 570 verschiedene Zubereitungsarten für Hackbällchen. Diese hier steht gerade ganz oben auf meiner Klops-Ten, denn die Hackmasse bekommt bei unserer Variante ein frisches Lifting durch einen geraspelten Zucchino und frischen Oregano (oder Majoran). Und durch die Fetafüllung erfährt der Klops sogar noch ein weiteres Upgrade. Ich sag' schon mal Καλή όρεξη.

Griechische Hackbällchen mit Zucchini-Dip

Zutaten für 4 Personen:

1 Zucchino

Salz, Pfeffer

1 Brötchen (vom Vortag)

800 g Kartoffeln

5 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver (edelsüß)

1 Knoblauchzehe

300 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

500 g gemischtes Hackfleisch

1 EL Tomatenmark

1 Ei (Größe M)

150 g Feta

Oregano (frisch im Töpfchen)

Backpapier

1 Zucchino waschen, putzen und fein raspeln. Mit etwas Salz bestreuen, beiseitestellen und Wasser ziehen lassen. Brötchen in Wasser einweichen. Kartoffeln waschen und in Spalten schneiden. Mit 3 EL Öl, Salz und Paprikapulver mischen. Kartoffeln auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft 180 °C) ca. 30 Minuten backen.

2 Knoblauch schälen und fein hacken. Zucchino gründlich ausdrücken. Hälfte davon mit Knoblauch und Joghurt verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3 Hack, restliche Zucchinoraspel, Tomatenmark, Ei, 2TL frische Oregano-Blätter, Salz und Pfeffer verkneten. Feta in ca. 16 Würfel schneiden. Hack zu ca. 16 Bällchen formen, dabei jeweils einen Fetawürfel in die Mitte geben. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Hackbällchen darin rundherum ca. 10 Minuten braten. Mit Kartoffelecken und Zucchini-Dip servieren. Mit frischem Oregano garnieren. Dazu schmeckt ein gemischter Salat.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 49 g E, 43 g F, 40 g KH, 730 kcal

