Ein lecker-würziges Pfannengericht mit der Extraportion an Gesundem: Vollkornreis, Cashewkerne, viel frisches Gemüse und fermentierter Kohl.

Ähnlich wie die Hitwunder des weltweit erfolgreichen K-Pop ist auch der feurig fermentierte Kohl aus Korea ein globaler Chartstürmer. Das aromatische und überaus gesunde (weil reich an Ballaststoffen und Milchsäurebakterien, die unsere Darmflora hegen und pflegen) Kondiment gibt es fertig abgepackt im Supermarkt und Asialaden.

Dabei ist das allseits beliebte Kraut gar nicht schwer selbstzumachen – wenn man ein paar Dinge beachtet, so wie hier in unserer Eat Club-Kimchi-Kochschule.

Ob sich die Mühe lohnt? Wenn Sie uns fragen, so geht in Kochfragen Probieren ja ausnahmslos immer über Studieren. Also kommt hier die Kostprobe aufs Exempel, wie Sie Kimchi als gesunde und sehr aromatische Beigabe in der Küche verwenden können.

Koreanischer Kimchi-Bratreis mit Spiegelei

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Vollkornreis

Salz

80 g Cashewkerne

1 EL Agavendicksaft

8 EL Sojasoße

1 rote Zwiebel

250 g Möhren

300 g Brokkoli

1 rote Spitzpaprika

100 g Mungobohnensprossen

3 EL Öl

2 TL gemahlene Kurkuma

1 TL Currypulver

300 g Kimchi (gekauft oder selbstgemacht)

4 Eier (Größe M)

1 Kästchen Shisokresse

Backpapier

1 Reis in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Vom Herd ziehen, in eine Schüssel umfüllen und auskühlen lassen.

2 Cashewkerne in einer Pfanne anrösten. Agavendicksaft, 2 EL Sojasoße und 2 EL Wasser zufügen, alles köcheln lassen, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Nüsse auf einem Stück Backpapier verteilen und auskühlen lassen.

3 Zwiebel schälen und in Spalten schneiden. Möhren putzen, schälen und in Scheiben schneiden. Brokkoli putzen, waschen und in kleine Röschen teilen. Paprika putzen, waschen und in dünne Streifen schneiden. Sprossen waschen und abtropfen lassen.

4 2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Möhren und Brokkoli zufügen und ca. 4 Minuten unter Rühren anbraten. Paprika und Zwiebel zufügen und 2–3 Minuten weiterbraten.

5 Gemüse mit Kurkuma und Curry würzen. Reis und Sprossen zugeben und ca. 3 Minuten weiterbraten. 6 EL Sojasoße zugießen, Kimchi zugeben, alles gut vermischen und nochmals abschmecken.

6 1 EL Öl in einer weiteren Pfanne erhitzen und Eier darin aufschlagen. Mit Salz würzen. Von jeder Seite ca. 2 Minuten braten. Inzwischen Cashewkerne grob hacken, Kresse waschen und vom Beet schneiden. Den Kimchi-Bratreis mit Spiegeleiern servieren und mit Cashewkernen und Kresse bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 50 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 21 g E, 25 g F, 54 g KH, 530 kcal

