Die Zutaten – Tomaten (Dose oder selbst eingekocht), Eier, Zwiebeln, Kreuzkümmel und Chili – gehören in unserer Küche zur Grundausstattung. Je nach Laune runde ich das Ganze mit Harissa, geräuchertem Paprikapulver oder Zimt ab. Im Augenblick ist übrigens die perfekte Zeit, um eine gute Shakshuka zu machen, denn jetzt gibt es überall frische reife bis überreife Tomaten (die für einen Salat nicht mehr geeignet sind). Und damit ich auch in den Wintermonaten ein schnelles „Lifesaver-Essen“ parat habe, koche ich die Tomaten, die es jetzt im Überangebot gibt, als stückige Soße in Gläsern ein. So konserviert man sich schon mal ein bisschen Sommer für die kalte und dunkle Jahreszeit. Ein letzter Tipp: Die Eier brauchen Ihre ständige Aufmerksamkeit. Sie sind perfekt, wenn das Weiße weiß und nicht glibberig und das Eigelb schön cremig ist.

Blitz-Shakshuka aus dem Vorratsschrank

Zutaten für 4 Portionen:

3 Gläser Tomaten-Paprika-Sugo (à ca. 325 ml; Rezept siehe unten; alternativ 1 kleines Glas geröstete Paprika à 210 g Abtropfgewicht und 1 großes Glas gekaufter Tomatensugo à ca. 650 ml)

je ca. ½ TL gemahlener Kreuzkümmel, Zimt und gemahlener Koriander

4 Eier (Größe M)

8 Stiele glatte Petersilie (und nach Belieben noch etwas frischer Koriander oder Basilikum)

1 Tomaten-Paprika-Sugo in einer weiten Pfanne aufkochen. Soße mit Kreuzkümmel, Zimt und Koriander abschmecken. Mit einem Löffel oder einer kleinen Suppenkelle 4 kleine Mulden in die Soße drücken. Eier jeweils vorsichtig in die Mulden gleiten lassen (das Eiweiß sollte möglichst wenig zerfließen). Zugedeckt in der Soße 5–8 Minuten (je nach gewünschtem Gargrad) bei schwacher Hitze stocken lassen.

2 Inzwischen Petersilie waschen, trocken schütteln und hacken. Shakshuka mit Petersilie bestreuen. Sensationell lecker zum Dippen dazu schmeckt frisches Fladenbrot oder fix selbstgemachtes Naanbrot aus dem Eat Club.

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten

Pro Portion ca. 11g E, 12 g F, 12 g KH, 200 kcal

Rezept für selbstgemachten Tomaten-Paprika-Sugo:

Dieses leckere Paprika-Tomaten-Sugo ist ganz einfach und schnell gemacht.

Foto: Eat Club

Paprika-Tomaten-Sugo „aus 1 mach 3“

Zutaten für 6 Gläser (à 325 ml):

1 große Zwiebel

4 Knoblauchzehen

1 großes Glas geröstete Paprika (300 g Abtropfgewicht)

2 kg reife Saisontomaten (oder 2 große Dosen Tomaten à 800 g)

4 EL Olivenöl

Je 3 EL Ajvar und Tomatenmark

Salz, Pfeffer

Zucker

1 Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln. Paprika auf einem Sieb abgießen, abtropfen lassen und in kleine Stücke schneiden. Tomaten waschen, putzen und in grobe Würfel schneiden.

2 Öl in einer Pfanne erhitzen. Knoblauch und Zwiebeln darin glasig dünsten. Ajvar, Tomatenmark und Paprika zugeben, kurz anschwitzen. Mit Tomaten ablöschen (und Dosentomaten mit einem Pfannenwender grob zerdrücken). Mit Salz und Pfeffer würzen. Soße aufkochen, ca. 15 Minuten köcheln lassen.

3 Sugo mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Noch köchelnd heiß in vorbereitete, sterile Twist-off-Gläser füllen, sofort verschließen und auskühlen lassen. Kühl und lichtgeschützt aufbewahrt ist der Sugo ca. 6 Monate haltbar.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Glas ca. 4 g E, 7 g F, 16 g KH, 150 kcal