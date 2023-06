Bei diesem Rezept stand eine meiner Lieblings-Foodzeitschriften Pate, die neuseeländische „Dish“. Down Under kam der Cod vom Grill, bei unserer Version kommt der Seelachs aus der Pfanne. Versuchen Sie, möglichst dickfleischige Stücke zu bekommen, so hat der Fisch die Chance, von außen schön braun und von innen noch fast glasig zu sein. Haben Sie ein Schwanzstück bekommen, klappen Sie das Ende etwas um und legen es beim Braten mit der umgeklappten Seite nach unten, um eine gleiche Höhe zu bekommen. So werden alle Filets gleichmäßig gar.

Arabische Fischplatte mit schnellem Naanbrot

Zutaten für 6 Joghurtfladen:

300 g Mehl

1 TL Backpulver

1 TL Salz

250 g griechischer Sahnejoghurt

5 EL Olivenöl

½ TL Knoblauchpulver

1 Mehl, Backpulver und Salz mischen. Mit Joghurt und 2 EL Öl zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt ca. 10 Minuten ruhen lassen. 3 EL Öl mit Knoblauchpulver verrühren.

2 Teig in 6 Stücke teilen und auf bemehlter Arbeitsfläche zu ovalen Fladen ausrollen. Eine Pfanne erhitzen. Teigfladen portionsweise in die Pfanne geben und von jeder Seite ca. 2 Minuten backen. Mit Knoblauchöl bestreichen und kurz weiterbraten. Herausnehmen, restliche Fladen ebenso verarbeiten. Zur Fischplatte servieren.

Tipp: Die Joghurtfladen können super vorbereitet und dann bei Bedarf, bzw. vor dem Servieren. kurz in einer heißen Pfanne erwärmt werden. Wenn Sie wenig Zeit und Muße haben, schmecken zur Fischplatte natürlich auch gekaufte Brote.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 13 g F, 37 g KH, 290 kcal

Zutaten für 4 Portionen Fisch:

1 rote Zwiebel

4 EL Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Zucker

1 reife Mango

2 Tomaten

200 g Kirschtomaten

300 g griechischer Sahnejoghurt

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

½ Bund Koriander

800 g Seelachsfilet

2 TL Ras el Hanout

5 EL Olivenöl

½ Kästchen Shisokresse

1 Zwiebel schälen, in feine Ringe schneiden. Mit Zitronensaft und je 1 Prise Salz und Zucker mischen, beiseitestellen. Mango schälen. Fruchtfleisch erst vom Stein, dann in dünne Scheiben schneiden. Tomaten waschen. Kirschtomaten halbieren. Rest Tomaten putzen, in Scheiben schneiden. Joghurt mit Zitronenschale verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Koriander waschen, trocken schütteln und fein hacken.

2 Fisch waschen, trocken tupfen und in Stücke schneiden. Mit Ras el Hanout und Salz einreiben. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Fisch darin unter Wenden bei mittlerer Hitze 6–8 Minuten braten.

3 Inzwischen Joghurt auf einer Platte verstreichen. Mango, Tomaten und Zwiebel darauf verteilen, mit Salz würzen. Fisch kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen, auf die Platte setzen. Mit Koriander und Kresse bestreuen. Mit 3 EL Öl beträufeln. Dazu Joghurtfladen reichen.

Zubereitungszeit 30 Minuten

Pro Portion ca. 38 g E, 22 g F, 34 g KH, 460 kcal