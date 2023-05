Abgeschaut haben wir uns diese Variante vom Italiener um die Ecke. Nur eben in kalt und mit nicht ganz so mächtiger Soße.

Dieser Nudelsalat braucht nur wenige und einfache Arbeitsschritte – klingt gut, oder? Die Erbsen garen kurz mit im Nudelwasser, die Speckscheiben werden kurz in Streifen geschnitten und fragt man an der Frischetheke nach gehobeltem Käse, erspart man sich selbst diesen Step. Jetzt nur noch den Salat in eine verschließbare Schüssel gefüllt und ab damit in den Fahrradkorb. Ob Elbe, Alster oder Park bleibt Ihnen überlassen.





PS: Anstatt saurer Sahne geht natürlich auch Schmand (wenn Kalorien keine Rolle spielen). Und den Speck kann man auch 1a durch Cabanossi ersetzen. Und Gouda durch Parmesan. Und jetzt höre ich auch auf!

Tortellini-Salat alla panna

Zutaten für 4 Portionen:

500 g frische Tortelloni „Ricotta & Spinat“ (Kühlregal; z.B. von Rana)

200 g TK-Erbsen

Salz

2 EL Olivenöl

1 Packung Frühstücksspeck (à 125 g; in Streifen)

1 Bund Rucola

1 rote Paprikaschote

100 g mittelalter Gouda

4–5 Stiele Petersilie

200 g saure Sahne

2 EL Weißweinessig

Pfeffer

Zucker

1 Tortelloni und Erbsen in kochendem Salzwasser ca. 2 Minuten kochen. Abgießen und unter kaltem Wasser abschrecken. Mit Olivenöl mischen und beiseitestellen. Speckstreifen in einer Pfanne ohne Fett ca. 10 Minuten knusprig auslassen. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

2 Rucola waschen, trocken schütteln und, bis auf etwas zum Garnieren, grob hacken. Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Gouda fein reiben. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken.

3 Saure Sahne mit 70 ml Wasser, Petersilie und Essig glattrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker kräftig abschmecken. Tortelloni, Erbsen, Rucola, Paprika und Dressing in einer großen Schüssel mischen. Mit Speck und Käse bestreuen, mit Rucola garnieren und servieren.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 24 g F, 49 g KH, 29 g E, 540 kcal