Genau die meine ich. Der Inhalt dieser Tüten war Schuld daran, dass ich mich lange Zeit weigerte, einen Fleisch- durch einen Gemüse-Patty zu ersetzen. Bis ich einmal unwissentlich in einen Veggie-Patty aus Kidneybohnen biss. Seitdem probiere ich mich durch und staune, was Bohnen, Linsen und Kichererbsen so alles können. Dieser hier besteht aus Rote Bete. Der Trick dabei ist, dass man die Veggie-Pattys gut abschmecken muss. Lieber einen Tick überwürzt als zu wenig. Geräuchertes Paprika und Zwiebelpulver (ja, Zwiebelpulver, bitte vertrauen Sie mir) sind wichtig für ordentlich Umami.

Veggie-Burger „Beetroot Beast“

Zutaten für 4 Stück:

2-3 Knoblauchzehen

2 Schalotten

4 EL Olivenöl

3 TL geräuchertes Paprikapulver

2 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 EL Zwiebel-Granulat

500 g Rote Bete (frisch)

5 Stiele Dill

200 g zarte Haferflocken

50 g Mehl

2 Eier (Größe M)

Salz, Pfeffer

1 reife Avocado

300 g Ziegenfrischkäse (alternativ griechischer Joghurt)

Saft und Abrieb von ½ Bio-Zitrone

4 Salatblätter

1 Beet Kresse (z.B. Shiso)

4 Gewürzgurken (Glas)

5 EL fein geriebener Parmesan

4 Burger-Brötchen

Backpapier, Holzspieße

1 Knoblauch und Schalotten schälen und fein würfeln. Schalotte und Hälfte Knoblauch zusammen mit den Gewürzen in 1 EL Öl andünsten und abkühlen lassen. Inzwischen Rote Bete putzen, schälen und fein in eine große Schüssel raspeln (am besten Handschuhe tragen). Dill waschen, trocken schütteln und fein hacken. Schalotten-Mix, Dill, Haferflocken, Mehl, Eier, 1-2 TL Salz und 1 TL Pfeffer zugeben. Alles gut verkneten und ca. 30 Minuten zum Quellen beiseitestellen.

2 Avocado halbieren, Stein entfernen und Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Mit ca. der Hälfte Frischkäse, dem restlichen Knoblauch und etwas Zitronensaft mit einer Gabel fein zerdrücken und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Je Rest Frischkäse und Zitronensaft mit Zitronenschale verrühren, mit Salz abschmecken. Salat waschen, trocken tupfen. Kresse vom Beet schneiden.

3 Rote-Bete-Mix zu 4 Burger-Pattys formen und gut zusammendrücken. Gewürzgurken längs in Scheiben schneiden. Parmesan mit Salz und Pfeffer würzen und die Gurken darin wenden. 3 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Pattys darin unter einmaligem Wenden ca. 8 Minuten braten. In den letzten ca. 3 Minuten Gurken zufügen und unter Wenden goldbraun anbraten.

4 Inzwischen die Brötchen halbieren und im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) kurz aufbacken. Untere Brötchenhälften je mit einem Klecks Avocadocreme und Salat belegen und die restliche Avocadocreme darauf verteilen. Je 1 Patty, etwas Frischkäsedip, Gurken und Kresse daraufgeben. Deckel mit restlichem Dip bestreichen, auflegen und evtl. mit Spießen fixieren.





Tipp: Wenn Sie planen zu grillen, können Sie die vorgeformten Patties auch in eine gut geölte Grillschale packen und über dem heißen Grill zubereiten. Die Gürkchen ebenfalls am besten frisch zubereiten und erst direkt davor im Käse wälzen.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 680 kcal, 24 g E, 28 g F, 80 g KH