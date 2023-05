Hamburg. Mit mehr als 1000 Gesichtern sorgt eine süße Leckerei als Klassiker mit neuem Twist bei Jung und Alt gleichermaßen für immerstrahlende Augen und nimmersatte Begeisterung: Schokokuchen sind ein echter Evergreen, geeignet für jeden Anlass. Mal ehrlich: Ob bekennender Schoko-holic oder nicht – wer könnte hier schon nein sagen?

Kokos-Quarkkuchen "von der Bounty"

Zutaten für ca. 15 Stücke:

250 g + 1 EL Mehl

200 g Puderzucker

2 EL Kakaopulver (ungezuckert)

Salz

5 Eier (Größe M)

225 g weiche Butter

500 g Magerquark

1 Dose cremige Kokosmilch (400 ml)

2 EL Speisestärke

100 g Kokosraspel

100 g Zartbitterschokolade

Fett für die Form

1 Für den Teig 250 g Mehl, 100 g Puderzucker, Kakaopulver und 1 Prise Salz in einer Schüssel mischen. 2 Eier und 150 g Butter in Stückchen zufügen. Alles zu einem glatten, etwas klebrigen Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 2 Stunden einfrieren.

2 Für die Quarkmasse 75 g Butter und 100 g Puderzucker cremig rühren. Quark, 3 Eier und 300 ml Kokosmilch nach und nach unterrühren. Stärke, 1 EL Mehl und Kokosraspel mischen, unterrühren.

3 Teig halbieren. Eine Teighälfte fein raspeln, in eine gefettete, rechteckige Springform (ca. 18 x 27 cm) verteilen und zu einem flachen Boden drücken. Quarkcreme darauf verteilen. Restlichen Teig ebenfalls raspeln und auf der Creme verteilen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) ca. 50 Minuten auf der unteren Schiene backen. Auskühlen lassen.

4 Für die Soße 100 ml Kokosmilch erhitzen. Schokolade hacken und in der heißen Milch schmelzen lassen. Kuchen mit der Schokoladensoße beträufeln und servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 10 g E, 25 g F, 30 g KH, 380 kcal

