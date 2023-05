Leckere Herzwaffeln aus Brownieteig und dazwischen eine Kugel vom Lieblingseis? So kann der Sommer kommen!

Hamburg. Mit mehr als 1000 Gesichtern sorgt eine süße Leckerei als Klassiker mit neuem Twist bei Jung und Alt gleichermaßen für immerstrahlende Augen und nimmersatte Begeisterung: Schokokuchen sind ein echter Evergreen, geeignet für jeden Anlass. Mal ehrlich: Ob bekennender Schoko-holic oder nicht – wer könnte hier schon nein sagen?

Browniewaffel-Eis-Sandwich

Zutaten für ca. 12 Stück:

250 g Zartbitterschokolade

125 g Butter

125 g Mehl

50 g Kakaopulver

1 TL Backpulver

4 Eier (Größe M)

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

Salz

100 g Schlagsahne

50 ml Milch

1 Packung Lieblingseis (850 ml; z.B. Brombeere)

1 Würfel Kokosfett (16,7 g)

1 Von der Schokolade 100 g hacken und mit der Butter schmelzen. Mehl, Kakao und Backpulver mischen. Eier, Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz dickschaumig schlagen. Mehlmischung, Sahne und Milch abwechselnd unterrühren. Zum Schluss flüssige Schoko-Butter unterrühren.

2 Herzwaffeleisen erhitzen und fetten. 2 EL Teig in die Mitte des Waffeleisens geben und 2–3 Minuten backen. Fertige Waffel auf ein Kuchengitter setzen. Aus restlichem Teig ebenso ca. 7 Waffeln backen. 5 ausgekühlte Waffeln in einzelne Herzen teilen. Restliche Waffeln einfrieren oder gut verpacken und am nächsten Tag genießen.

3 Auf 12 Waffelherzen je 1 große Kugel Eis geben und etwas flacher drücken. Jeweils 1 Waffelherz daraufsetzen und etwas andrücken. Eiswaffeln auf einen mit Frischhaltefolie ausgelegten Teller setzen und mindestens 30 Minuten einfrieren.

4 Übrige 150 g Schokolade hacken und mit Kokosfett in einem kleinen Topf schmelzen. Eiswaffeln an einer Seite in die Schokolade tauchen und bis zum Servieren wieder einfrieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 21 g F, 37 g KH, 370 kcal

